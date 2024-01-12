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Закрытие границы Финляндии: 11 иранцев проскользнули "через чащу" со стороны России

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 12 января 2024, 15:37
Закрытие границы Финляндии: 11 иранцев проскользнули через чащу со стороны России
Фото: Getty Images

В Финляндии вторые сутки подряд произошел случай пересечения госграницы с территории России вне КПП, которые остаются закрытыми, в частности, в четверг пограничники задержали 11 искателей убежища из Ирана.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Yle

Детали: Сообщается, что иранцы перешли границу на участке между Нуйямаа и Йоусено, что вблизи Лаппеенранты, на Карельском перешейке. Мужчины прибыли одной группой и вместе попросили об убежище.

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Заместитель начальника юго-восточного отделения пограничной службы Хейкки Ахтиайнен рассказал, что в разговоре с мигрантами стало известно о "помощнике" с российской стороны, который помог им перейти границу. Конкретных деталей об этом лице пока не известно.

Он добавил, что на данном этапе воздерживается от подозрения, что российская сторона поспособствовала прибытию мигрантов.

"За этим явлением стоит много факторов... Мы пока не знаем, кто за этим стоит", - прокомментировал Ахтиайнен.

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Чиновник добавил, что жителям приграничных поселков нет причин беспокоиться о своей безопасности и ситуация контролируется.

В Пограничной службе сообщили, что сконтактировали с российской стороной и согласовали встречу, чтобы тщательно выяснить детали инцидента. Представители пограничников обеих стран встретились уже вечером в четверг.

Напомним, предыдущий такой случай – первый за долгое время – произошел утром в среду на 80 км севернее, в районе поселка Париккала. Тогда границу незамеченными перешли четверо искателей убежища. Пограничники узнали о них от местных жителей, которым мигранты постучали в окно.

Эти два случая стали новым развитием событий на российско-финской границе. До этого искатели убежища прибывали на финскую границу только через КПП на велосипедах, пока Финляндия не приняла решение об их закрытии.

Напомним: Как известно, утром в пятницу правительство в очередной раз продлило срок закрытия всех КПП на границе с Россией до 11 февраля.

Подробно о том, как Россия искусственно создает миграционный кризис на границе Финляндии, читайте в статье "Финляндия держит оборону"

Темы: ФинляндияграницаРосcия
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