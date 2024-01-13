Шмыгаль: Соглашение с Британией двустороннее, Украина тоже будет защищать друга в случае атаки

Двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Великобританией предусматривает не только поддержку Украины, но и поддержку Украиной Британии в случае агрессии против нее.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в эфире телемарафона

Прямая речь: "Очень важно, что это справедливое соглашение и оно двустороннее, партнерское. То есть после завершения этой войны это соглашение о нашем союзничестве с Великобританией, о поддержке.

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И не только Великобритания должна в течение 24 часов среагировать, если произойдет агрессия против Украины, Украина также будет защищать своего союзника и партнера в течение 24 часов, реагировать тем или иным способом для поддержки Великобритании в случае, если Россия захочет атаковать нашего друга, партнера и союзника".

Детали: Шмыгаль назвал подписание такого соглашения историческим моментом.

Он также выразил убеждение, что другие страны подпишут с Украиной аналогичные соглашения.

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"Важно, что это соглашение стало первым, а значит эталонным. Эталон, который устанавливает планку, уровень гарантий безопасности, безопасности сотрудничества с нашими партнерами, в части и поддержки Украины, и предоставления гарантий безопасности после завершения этой войны до момента вступления Украины в НАТО", - сказал он.

Шмыгаль также отметил, что соглашение с Британией предусматривает одну из крупнейших сумм именно военной помощи для Украины.

Прямая речь: "2,5 млрд фунтов стерлингов предусмотрено для финансирования Украины в течение 2024 года. Это одна из крупнейших сумм военной поддержки Украины. Что важно. Многие из партнеров имеют барьеры для финансирования военной поддержки Украины и отдают предпочтение финансированию гуманитарных, бюджетных потребностей нашей страны.

Очень важно, что такая большая сумма, практически 3,2 млрд долларов будет профинансирована собственно для поддержки украинской оборонной сферы – не только военных, но и оборонной промышленности".

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