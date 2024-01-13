В Ростове масштабный блэкаут, ввели график подачи света

В российском Ростове-на-Дону в субботу вечером в нескольких районах исчезло электричество.

Источник: местное издание 161.ru

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Детали: Со ссылкой на читателей и соцсети издание сообщает, что без света остались жители Западного, "Красного Аксая", Нахичевани, Александровки, Чкаловского и центра Ростова. Также электричество пропало в части Белой Калитвы и Батайска.

Электроэнергию отключили примерно в 21:30. По данным управляющей компании "Комсервис", обесточены улицы Магнитогорская, Заводская, Извилистая и часть Западного. В телеграм-канале УК уточняется, что отключение должно продлиться 2–3 часа.

"Россети" ввели график временного ограничения электроснабжения, из-за этого наши потребители в том числе без света (наши подстанции запитаны от оборудования "Россетей")", — прокомментировали ситуацию в компании "Донэнерго".

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Министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков сообщил в своем тг-канале, что, по данным энергетиков, электричество полностью собираются вернуть до 23:30.

"Из-за технологического нарушения в высоковольтных сетях Региональным диспетчерским управлением по Ростовской области СО ЕЭС России принято решение о вводе графиков временного отключения в объеме 270 МВТ в ряде районов Ростовской области. Восстановить нормальную схему электроснабжения планируется в ближайшее время", — прокомментировали отключение "Россети Юг".

Обновлено: В 23:58 по московскому времени (22:58 по киевскому) "Россети Юг" заявили, что электричество в дома вернули в 23:37.