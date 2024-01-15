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Россияне ударили по Херсонщине: ранены женщина и 4 спасателей

Ирина БалачукПонедельник, 15 января 2024, 13:41
Россияне ударили по Херсонщине: ранены женщина и 4 спасателей
Фото полиции

По меньшей мере 5 человек получили ранения, ряд зданий повреждены в результате прицельных ударов россиян по медучреждению и спасателям в Херсонской области.

Источник: Национальная полиция в Telegram

Дословно полиция: "Дронами и из артиллерии атаковали оккупанты Станислав. Целенаправленно били по спасателям и пункту экстренной медицинской помощи. 

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В результате сброса боеприпасов с БПЛА четверо спасателей получили ранения, поврежден пожарный автомобиль. Под обстрелом находилось и медицинское учреждение, повреждены здание и "скорая"". 

 
Фото полиции 

Детали: Также сообщается, что в полночь оккупанты били по населенному пункту из артиллерии, медицинская помощь понадобилась 77-летней женщине. 

 
Фото полиции 

Херсон россияне обстреливали круглосуточно. Били по жилым кварталам, повредили контактную троллейбусную линию и газопровод. 

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Фото полиции 


 

Темы: Херсонская областьвойна
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