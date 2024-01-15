Россияне ударили по Херсонщине: ранены женщина и 4 спасателей
По меньшей мере 5 человек получили ранения, ряд зданий повреждены в результате прицельных ударов россиян по медучреждению и спасателям в Херсонской области.
Источник: Национальная полиция в Telegram
Дословно полиция: "Дронами и из артиллерии атаковали оккупанты Станислав. Целенаправленно били по спасателям и пункту экстренной медицинской помощи.
В результате сброса боеприпасов с БПЛА четверо спасателей получили ранения, поврежден пожарный автомобиль. Под обстрелом находилось и медицинское учреждение, повреждены здание и "скорая"".
Детали: Также сообщается, что в полночь оккупанты били по населенному пункту из артиллерии, медицинская помощь понадобилась 77-летней женщине.
Херсон россияне обстреливали круглосуточно. Били по жилым кварталам, повредили контактную троллейбусную линию и газопровод.