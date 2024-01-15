Россияне ударили по Херсонщине: ранены женщина и 4 спасателей

По меньшей мере 5 человек получили ранения, ряд зданий повреждены в результате прицельных ударов россиян по медучреждению и спасателям в Херсонской области.

Источник: Национальная полиция в Telegram

Дословно полиция: "Дронами и из артиллерии атаковали оккупанты Станислав. Целенаправленно били по спасателям и пункту экстренной медицинской помощи.

Реклама:

В результате сброса боеприпасов с БПЛА четверо спасателей получили ранения, поврежден пожарный автомобиль. Под обстрелом находилось и медицинское учреждение, повреждены здание и "скорая"".

Фото полиции

Детали: Также сообщается, что в полночь оккупанты били по населенному пункту из артиллерии, медицинская помощь понадобилась 77-летней женщине.

Фото полиции

Херсон россияне обстреливали круглосуточно. Били по жилым кварталам, повредили контактную троллейбусную линию и газопровод.

ВИДЕО ДНЯ

Фото полиции



