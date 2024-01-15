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Полиция взялась за проверку угроз журналисту Николову

Станислав ПогориловПонедельник, 15 января 2024, 15:42
Полиция взялась за проверку угроз журналисту Николову
Юрий Николов, фото: Facebook

Полиция Киева сообщила, что начала проверку по факту угроз журналисту, правоохранители не называют фамилии, но перед этим журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что 14 января в его дом ломились неизвестные, пытаясь запугать.

Источник: Полиция Киева в Telegram

Дословно: "Во время мониторинга в одной из социальных сетей полицейские обнаружили публикацию об угрозах одному из представителей медиа.

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Правоохранители зарегистрировали обнаруженную информацию в журнал Единого учета заявлений и сообщений".

Детали: Сообщается, что по указанному факту проводится проверка.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин у себя в Facebook написал, что провокация возле квартиры Юрий Николов по имеющейся информации четко укладывается в препятствование деятельности журналиста (ст 171.2 возможно и 3). "Следим, будем действовать по обстоятельствам", - отметил он.

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Что предшествовало: Перед этим журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что 14 января в его дом ломились неизвестные, пытаясь запугать.

Справочно: Юрий Николов - журналист-расследователь, который сделал ряд скандальных расследований, в том числе о коррупции в закупках для ВСУ. Особую огласку получила информация о "куриных яйцах по 17 гривен".

Темы: СМИмедианападение
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