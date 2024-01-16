На Харьковщине расширили зону обязательной эвакуации

В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации семей с детьми.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Учитывая ситуацию с безопасностью, вводим обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района.

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Сейчас в этих населенных пунктах находится 3043 человека, из них 279 - дети.

К эвакуации призываем семьи с детьми, проживающих в населенных пунктах: Благодатовка, Вишневка, Васильевка, Большая Шапковка, Гусинка, Грушевка, Дорошовка, Егоровка, Курочкино, Ковалевка, Николаевка Первая, Моначиновка, Московка, Нечволодовка, Просянка, Прилютово, Самборовка, Смородьковка, Соболевка, Садовое, Цибовка - Кондрашевской громады; Белое, Воронцовка, Лесная Стенка, Сеньково, Синиха - Куриловской громады".

Детали: Синегубов сообщил, что всех эвакуированных обеспечат жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.

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Желающие эвакуироваться могут звонить по телефону 0-800-33-92-91.

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