Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Харьковщине расширили зону обязательной эвакуации

Татьяна ЛозовенкоВторник, 16 января 2024, 11:16
На Харьковщине расширили зону обязательной эвакуации
ЭВАКУАЦИЯ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГСЧС

В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации семей с детьми.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 

Прямая речь: "Учитывая ситуацию с безопасностью, вводим обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района.

Реклама:

Сейчас в этих населенных пунктах находится 3043 человека, из них 279 - дети. 

К эвакуации призываем семьи с детьми, проживающих в населенных пунктах: Благодатовка, Вишневка, Васильевка, Большая Шапковка, Гусинка, Грушевка, Дорошовка, Егоровка, Курочкино, Ковалевка, Николаевка Первая, Моначиновка, Московка, Нечволодовка, Просянка, Прилютово, Самборовка, Смородьковка, Соболевка, Садовое, Цибовка - Кондрашевской громады; Белое, Воронцовка, Лесная Стенка, Сеньково, Синиха - Куриловской громады".

Детали: Синегубов сообщил, что всех эвакуированных обеспечат жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.

ВИДЕО ДНЯ

Желающие эвакуироваться могут звонить по телефону 0-800-33-92-91.

Предыстория:

  • В августе 2023 года власти начали обязательную эвакуацию семей с детьми из 37 населенных пунктов Купянского района Харьковской области в связи с усилением российских обстрелов.
    В конце ноября сообщалось, что всего из трех громад Купянского района, где была объявлена эвакуация, вместе с родителями вывезли 299 детей.
  • В декабре 2023 года власти Харьковской области сообщили, что рассматривают возможность расширения перечня прифронтовых громад, из которых будут осуществлять принудительную эвакуацию в связи с российскими обстрелами.

Темы: Харьковская областьэвакуациядети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Новый законопроект Сената США по помощи Украине: Байден призывает как можно быстрее его принять

Зеленский заявил, что думает о замене Залужного и перезагрузке руководства страной

Эрдоган обсудит с Путиным новый механизм экспорта украинского зерна – МИД Турции

картаНеделя в Украине начнется с дождя и сильного ветра

Украина завоевала первую медаль на ЧМ по водным видам спорта

Зеленский назначил Федорова главой Запорожской ОВА

Все новости...

Читайте УП В Google News

Харьковская область
Россияне авиабомбами уничтожили ангары с зерном в Волчанске
На юго-восточном направлении активная вражеская авиация – Воздушные силы
Баллистика из КНДР, новые Шахеды, угрозы для Харькова – главное о войне за неделю
Последние новости
03:34
В России нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8
03:02
Новый законопроект Сената США по помощи Украине: Байден призывает как можно быстрее его принять
02:04
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе баллистики с востока
01:58
видеоЦАХАЛ атаковал командный центр "Хезболлы"
01:08
В Брянской области РФ сбиты два БпЛА – губернатор
00:36
Если США уменьшат помощь Украине, "будет новый геополитический расклад" – Зеленский
00:18
Зеленский: Что касается войны на земле, здесь патовая ситуация, это факт
23:41
Зеленский заявил, что думает о замене Залужного и перезагрузке руководства страной
23:13
Эрдоган обсудит с Путиным новый механизм экспорта украинского зерна – МИД Турции
22:41
Букмекеры прогнозируют Украине самые высокие шансы победить на "Евровидении"
Все новости...
Реклама: