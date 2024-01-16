На Харьковщине расширили зону обязательной эвакуации
В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации семей с детьми.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Прямая речь: "Учитывая ситуацию с безопасностью, вводим обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района.
Сейчас в этих населенных пунктах находится 3043 человека, из них 279 - дети.
К эвакуации призываем семьи с детьми, проживающих в населенных пунктах: Благодатовка, Вишневка, Васильевка, Большая Шапковка, Гусинка, Грушевка, Дорошовка, Егоровка, Курочкино, Ковалевка, Николаевка Первая, Моначиновка, Московка, Нечволодовка, Просянка, Прилютово, Самборовка, Смородьковка, Соболевка, Садовое, Цибовка - Кондрашевской громады; Белое, Воронцовка, Лесная Стенка, Сеньково, Синиха - Куриловской громады".
Детали: Синегубов сообщил, что всех эвакуированных обеспечат жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.
Желающие эвакуироваться могут звонить по телефону 0-800-33-92-91.
Предыстория:
- В августе 2023 года власти начали обязательную эвакуацию семей с детьми из 37 населенных пунктов Купянского района Харьковской области в связи с усилением российских обстрелов.
В конце ноября сообщалось, что всего из трех громад Купянского района, где была объявлена эвакуация, вместе с родителями вывезли 299 детей.
- В декабре 2023 года власти Харьковской области сообщили, что рассматривают возможность расширения перечня прифронтовых громад, из которых будут осуществлять принудительную эвакуацию в связи с российскими обстрелами.