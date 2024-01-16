Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Работники ГБР во взаимодействии с военной контрразведкой СБУ и отделом внутренней безопасности Госпогранслужбы разоблачили двух правоохранительниц, которые продавали заказчикам информацию из государственной базы данных контроля лиц, пересекающих государственную границу.

Источник: Государственное бюро расследований, Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Детали: Отмечается, что женщины работали в разных подразделениях и не были знакомы между собой, однако действовали по схожей схеме. К ним через знакомых обращались посредники с предложением за деньги проверять в базе данных информацию о мужчинах призывного возраста, которые планировали ехать за границу.

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Злоумышленницы копировали из базы данных информацию о наличии для определенных лиц каких-либо запретов для выезда за границу. В частности, не разыскивает ли их военкомат как тех, кто избегает призыва на военную службу.

"Снятие" информации из закрытых баз данных по одному человеку стоило 150 долларов США. Часть денег брали посредники, к которым обращались "клиенты". Незаконно полученная информация отправлялась через мессенджеры.

Сообщается, что по такой схеме одна пограничница продала данные по двум лицам, другая - по шести. В конце октября 2023 года правоохранители задержали двух посредников, которые передавали запросы фигуранткам.

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Посредникам было сообщено о подозрении в несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом.

Санкция статьи предусматривает наказание - до 5 лет лишения свободы. Указано, что расследование в отношении них завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Двум же правоохранительницам сообщили о подозрении в несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом, а одной из них - еще и в несанкционированном копировании информации, что привело к ее утечке, совершенном повторно.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Прокуроры подали ходатайство об избрании фигуранткам меры пресечения и отстранении их от занимаемых должностей.