Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Валентина РоманенкоВторник, 16 января 2024, 14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
фото ГБР

Работники ГБР во взаимодействии с военной контрразведкой СБУ и отделом внутренней безопасности Госпогранслужбы разоблачили двух правоохранительниц, которые продавали заказчикам информацию из государственной базы данных контроля лиц, пересекающих государственную границу.

Источник: Государственное бюро расследований, Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Детали: Отмечается, что женщины работали в разных подразделениях и не были знакомы между собой, однако действовали по схожей схеме. К ним через знакомых обращались посредники с предложением за деньги проверять в базе данных информацию о мужчинах призывного возраста, которые планировали ехать за границу.

Реклама:

Злоумышленницы копировали из базы данных информацию о наличии для определенных лиц каких-либо запретов для выезда за границу. В частности, не разыскивает ли их военкомат как тех, кто избегает призыва на военную службу.

"Снятие" информации из закрытых баз данных по одному человеку стоило 150 долларов США. Часть денег брали посредники, к которым обращались "клиенты". Незаконно полученная информация отправлялась через мессенджеры.

Сообщается, что по такой схеме одна пограничница продала данные по двум лицам, другая - по шести. В конце октября 2023 года правоохранители задержали двух посредников, которые передавали запросы фигуранткам.

ВИДЕО ДНЯ

Посредникам было сообщено о подозрении в несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом.

Санкция статьи предусматривает наказание - до 5 лет лишения свободы. Указано, что расследование в отношении них завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Двум же правоохранительницам сообщили о подозрении в несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом, а одной из них - еще и в несанкционированном копировании информации, что привело к ее утечке, совершенном повторно.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Прокуроры подали ходатайство об избрании фигуранткам меры пресечения и отстранении их от занимаемых должностей.

Темы: коррупцияПограничная службаГБРЛьвовщина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Новый законопроект Сената США по помощи Украине: Байден призывает как можно быстрее его принять

Зеленский заявил, что думает о замене Залужного и перезагрузке руководства страной

Эрдоган обсудит с Путиным новый механизм экспорта украинского зерна – МИД Турции

картаНеделя в Украине начнется с дождя и сильного ветра

Украина завоевала первую медаль на ЧМ по водным видам спорта

Зеленский назначил Федорова главой Запорожской ОВА

Все новости...

Читайте УП В Google News

коррупция
"Христос родился", "я от общих друзей" – появились детали задержания Гринкевича
Квартиры, элитные автомобили, оружие: АРМА назвало найденные у Гринкевичей активы
Жену подозреваемого в коррупции предпринимателя Гринкевича уволили из "Львовской политехники"
Последние новости
03:34
В России нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8
03:02
Новый законопроект Сената США по помощи Украине: Байден призывает как можно быстрее его принять
02:04
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе баллистики с востока
01:58
видеоЦАХАЛ атаковал командный центр "Хезболлы"
01:08
В Брянской области РФ сбиты два БпЛА – губернатор
00:36
Если США уменьшат помощь Украине, "будет новый геополитический расклад" – Зеленский
00:18
Зеленский: Что касается войны на земле, здесь патовая ситуация, это факт
23:41
Зеленский заявил, что думает о замене Залужного и перезагрузке руководства страной
23:13
Эрдоган обсудит с Путиным новый механизм экспорта украинского зерна – МИД Турции
22:41
Букмекеры прогнозируют Украине самые высокие шансы победить на "Евровидении"
Все новости...
Реклама: