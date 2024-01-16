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Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 16 января 2024, 15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
фото: Getty Images

Власти Молдовы заявили, что им трудно справиться с резким увеличением количества заявлений о предоставлении гражданства от россиян, сейчас 70% заявителей являются гражданами РФ.

Источник: Генеральный инспекторат по вопросам миграции страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Дословно: "Геополитическая ситуация в регионе, созданная войной России против Украины, привела к увеличению количества лиц, желающих получить молдавское гражданство".

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Детали: Ведомство сообщило, что 70% заявителей являются гражданами РФ и 20% - Украины. В то же время оно не предоставило конкретных цифр по количеству лиц, желающих получить гражданство Молдовы.

"В связи с резким увеличением количества запросов на получение молдавского гражданства, агентство просит правительство продлить срок рассмотрения заявлений до шести месяцев вместо нынешних 20 дней", - заявили в Генеральном инспекторате по вопросам миграции.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна пытается защитить себя от рисков дестабилизации со стороны России, но уязвимые места все еще остаются.
  • Санду напомнила, что ожидает попыток РФ дестабилизировать ситуацию в стране весной этого года, в разгар предвыборной кампании перед президентскими выборами.
  • Президентские выборы в Молдове должны состояться осенью 2024 года.
  • Перед этим Санду заявляла, что важно продолжать поддерживать Украину, РФ может распространить агрессию и на другие страны.

Темы: МолдовагражданствоРосcия
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