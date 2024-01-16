Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
Власти Молдовы заявили, что им трудно справиться с резким увеличением количества заявлений о предоставлении гражданства от россиян, сейчас 70% заявителей являются гражданами РФ.
Источник: Генеральный инспекторат по вопросам миграции страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Дословно: "Геополитическая ситуация в регионе, созданная войной России против Украины, привела к увеличению количества лиц, желающих получить молдавское гражданство".
Детали: Ведомство сообщило, что 70% заявителей являются гражданами РФ и 20% - Украины. В то же время оно не предоставило конкретных цифр по количеству лиц, желающих получить гражданство Молдовы.
"В связи с резким увеличением количества запросов на получение молдавского гражданства, агентство просит правительство продлить срок рассмотрения заявлений до шести месяцев вместо нынешних 20 дней", - заявили в Генеральном инспекторате по вопросам миграции.
Что предшествовало:
- Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна пытается защитить себя от рисков дестабилизации со стороны России, но уязвимые места все еще остаются.
- Санду напомнила, что ожидает попыток РФ дестабилизировать ситуацию в стране весной этого года, в разгар предвыборной кампании перед президентскими выборами.
- Президентские выборы в Молдове должны состояться осенью 2024 года.
- Перед этим Санду заявляла, что важно продолжать поддерживать Украину, РФ может распространить агрессию и на другие страны.