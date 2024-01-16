В сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"

В сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info вероятно употребляют накротические вещества, руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с объяснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info сдадут тесты на употребление наркотиков. По данным Bihus.Info, их сотрудников прослушивали, а также следили за ними, по меньшей мере несколько месяцев.

Источник: заявление Дениса Бигуса на Youtube-канале проекта, редактор Bihus.Info Максим Опанасенко в комментарии hromadske

Детали: 16 января на неком ресурсе "Народная правда" появилось видео с сопроводительной аннотацией "обратная сторона "Bihus.Info": нюхнули "фена", закинулись MDMА, курнули травы и погнали делать расследования".

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Оно содержит фрагменты прослушиваемых телефонных разговоров сотрудников проекта и кадры, снятые скрытой камерой на новогоднем "корпоративе" в загородном комплексе под Киевом.

В этот же день руководитель проекта Денис Бигус вышел с заявлением, в котором "расставил точки над і".

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Он уточнил, что сотрудники, о которых идет речь в разоблачительном ролике, являются не журналистами, а операторами, и на данный момент все уже уволены.

"Конечно, прослушивание и наблюдение были незаконными, а цели тех, кто записывал, понятны. Но это не является оправданием тому, что мы увидели на видео - а именно употребление запрещенных веществ несколькими нашими коллегами", - отмечает журналист-расследователь.

По словам Бигуса, к сожалению, часть команды нарушила принципы и ценности проекта "Bihus.Info", поэтому следствием будут жесткие кадровые изменения и проект уже ищет новых операторов.

Прямая речь: "Отметим также, что в заголовке видео, которое распространяется, кроме неприятной правды, есть и манипуляция. Речь идет о якобы употреблении именно журналистами. Это неправда и из самого видео это видно.

Сегодня все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков. О результатах мы сообщим зрителям в нашем телеграмм-канале.

Приносим искренние извинения аудитории".

Обновлено: В комментарии hromadske редактор Bihus.Info Максим Опанасенко отметил, что сотрудников проекта прослушивали, а также следили за ними, по меньшей мере несколько месяцев. Кто именно может стоять за этим, команда проекта сейчас выясняет.

"Мы видим и понимаем, что прослушивание и слежка велись слишком долго - минимум несколько месяцев. По состоянию на сейчас мы не имеем доказательств и не можем сказать, что за этим стоит, условно говоря, подчиненный Офису президента или еще кому-то человек", - сказал он.

Редактор проекта отметил, что сотрудники Bihus.Info долго занимаются специфической работой, связанной с большим количеством чиновников и правоохранителей. И среди последних расследований проекта, как отметил Опанасенко, были в том числе и громкие материалы о правоохранителях.

"Мы не можем исключать, что это в том числе попытка давления из-за подобного преследования", - резюмировал редактор проекта журналистских расследований.

Сообщается, что в Bihus.Info рассматривают возможность обращения к правоохранителям с заявлением о слежке за сотрудниками проекта, а также самостоятельно работают над выяснением того, "кто за этим стоит".