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Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

Валентина РоманенкоВторник, 16 января 2024, 17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
иллюстративное фото ГПСУ

Польские перевозчики завершили блокирование перед пунктами пропуска "Краковец" и "Рава-Русская", движение грузовиков восстановлено. Таким образом заблокированным остается один ПП на границе с Польшей – "Ягодин-Дорохуск".

Источник: пресс-служба ГПСУ

Дословно: "По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша сегодня около 16:00 (по киевскому времени) завершилась акция протеста перед пунктами пропуска "Краковец-Корчова" и "Рава-Русская-Хребенне".

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Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в двух направлениях осуществляется в обычном режиме".

Детали: Сообщается, что пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков.

В настоящее время въезда в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков.

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Водителей и перевозчиков просят учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

Что предшествовало: Томаш Борковский из Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта 16 января заявил, что польские перевозчики, которые с ноября 2023 года блокируют пограничные переходы с Украиной, достигли соглашения с правительством по некоторым требованиям и приостановят свой протест.

Позже в этот день стали известны детали соглашения между протестующими и правительством Польши: протест приостановят до 1 марта.

Темы: блокадаПольшаПограничная служба
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