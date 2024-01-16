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Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон

Станислав ПогориловВторник, 16 января 2024, 17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
Фото: Getty Images

Верховная Рада не нашла голосов для поддержки во втором чтении и в целом законопроекта об административной ответственности за нарушение комендантского часа.

Источник: нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, "Укринформ"

Прямая речь: "Рада не приняла в целом (законопроект) №10195 об административной ответственности за нарушение гражданами комендантского часа".

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Детали: По его словам "за" принятие данного законопроекта проголосовало лишь 214 народных избранников. "Будет повторное второе (голосование)", - отметил он.

Проект закона предусматривал установление таких штрафов: за нарушение запрета пребывания во время комендантского часа на улицах и в других общественных местах без специальных пропусков или удостоверений - от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, совершение аналогичного правонарушения в течение года - от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан; за нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения.

Эти положения не применяются в случаях следования граждан в или из укрытий в связи с воздушной тревогой, оказания медицинской помощи или сопровождения раненых или тяжелобольных людей, осуществления мероприятий по эвакуации населения или спасения имущества и в других случаях, связанных с угрозой жизни или здоровью граждан.

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Напомним: Верховная Рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении 9 декабря 2023 года.

Темы: штрафыВерховная Радакомендантский час
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