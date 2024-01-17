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Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников

Алена ИвашкивСреда, 17 января 2024, 02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
ФОТО ROSBALT.RU

В ночь на 17 января над Белгородом и Белгородским районом России работала система противовоздушной обороны.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram, Минобороны РФ

Детали: По словам местного чиновника, якобы было сбито семь беспилотников.

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По предварительным данным, пострадавших нет.

Гладков также сообщил, что в районе есть повреждения в жилом секторе: выбиты окна, повреждена кровля, горела хозяйственная постройка. 

В одном из поселков исчезло электроснабжение.

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В то же время Минобороны РФ сообщило, что 17 января около 2.40 по московскому времени якобы были перехвачены семь ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и четыре БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

Дополнено: Минобороны РФ во второй раз сообщило о работе ПВО около 5:11.

Российская ПВО якобы уничтожила четыре реактивных снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" и два беспилотника.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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