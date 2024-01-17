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Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Алена ИвашкивСреда, 17 января 2024, 03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
Фото иллюстративное С ТЕЛЕГРАМ КИПЕРА

В ночь на 17 января из-за атаки российского беспилотника на Одессу три человека получили травмы.

Источник: председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram

 
Фото с Telegram Одесса.Официально

Детали: Количество раненых в результате российской атаки увеличилось до трех человек: еще одна женщина 1955 г.р. и девушка 1995 г.р. получили ранения. Ранее сообщалось о 62-летнем мужчине. Медики оказывают необходимую помощь. 

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Фото с Telegram Одесса.Официально

Из поврежденного дома эвакуированы 130 гражданских лиц.

 
Фото с Telegram Одесса.Официально

Дополнено в 5.02: Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в Приморском районе, сгорели машины. Взрывной волной повреждены окна в домах.

Посреди города - глубокая воронка, повреждены коммуникации. Обошлось без жертв.

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Фото с Telegram Одесса.Официально

По словам Труханова, утром на месте будет работать оперативный штаб, где можно будет получить консультацию по муниципальной помощи на восстановление окон и дверей.

 
Фото с Telegram Одесса.Официально

Восстановление поврежденных коммуникаций начнется после окончания работы оперативных служб.

Дополнено в 7.05: В ГСЧС в Одесской области сообщили, что в Одессе в результате атаки россиян произошло возгорание газовой трубы, легковых автомобилей, балконов и квартиры.

Частично разрушен фасад дома. Взрывной волной повреждено 8 и огнем уничтожено 4 автомобиля.

На месте спасатели развернули мобильный пункт обогрева. Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям.

Предыстория:

  • В ночь на 17 января в Одессе прогремела серия взрывов
  • Из-за атаки российских террористов ударными дронами есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры.
  • Зафиксированы возгорания. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Темы: Одессабеспилотники
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