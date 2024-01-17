Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

Российский президент Владимир Путин значительно активизировал давние усилия Кремля и создает информационные условия для будущей эскалации против балтийских стран.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Военные аналитики считают, это Путин делает, вероятно, как часть более широкой попытки ослабить НАТО.

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16 января Путин заявил, что Латвия и другие страны Балтии "выбрасывают [этнических] русских" из своих стран и что эта ситуация "непосредственно влияет на безопасность [России]".

ISW не заметил никаких признаков того, что российская атака против стран Балтии является неизбежной или вероятной, но Путин может создавать информационные условия для будущих агрессивных действий России за рубежом под предлогом защиты своих "соотечественников".

Так, в середине декабря 2023 года Путин угрожал Финляндии.

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