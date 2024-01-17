ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
Российские войска подтвердили продвижение в районе Кременной и Бахмута, позиционные боевые действия велись по всей линии фронта.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Российские войска недавно подтвердили продвижение в районе Кременной во время позиционных боев вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 16 января. Геолокационные кадры, опубликованные 15 января, показывают, что российские войска продвинулись к северу от Дибровы (к юго-западу от Кременной).
Кроме этого, российские силы недавно достигли незначительных успехов вблизи Бахмута и продолжили позиционные боевые действия с украинскими силами в этом районе 16 января. Геолокационные кадры, опубликованные 15 января, показывают, что российские силы немного продвинулись к северу от Клещеевки (к юго-западу от Бахмута).
Ключевые выводы ISW за 16 января:
- Президент России Владимир Путин продолжил демонстрировать, что Россия не заинтересована в добросовестных переговорах с Украиной и что максималистские цели России в Украине, которые равнозначны полной капитуляции Украины и Запада, остаются неизменными.
- Президент России Владимир Путин заметно активизировал давние усилия Кремля по созданию информационных предпосылок для будущей эскалации против стран Балтии, вероятно, как часть его более широких усилий по ослаблению НАТО.
- Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил важность победы над Россией в Украине на Всемирном экономическом форуме в Давосе 16 января.
- Операции российской тактической авиации в районе Азовского моря сокращаются, а возможности российской авиации могут ухудшиться после того, как украинские силы уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и нанесли серьезный ущерб российскому самолету воздушного командного пункта Ил-22 в ночь на 14 января.
- По меньшей мере два государственных китайских банка заказали проверку своего бизнеса с российскими клиентами и разорвут связи с российскими компаниями, попавшими под санкции, и компаниями, связанными с российской оборонной промышленностью.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил министра иностранных дел Северной Кореи Чое Сон-Хуи за поддержку России в войне во время официального государственного визита Чое в Москву 16 января.
- Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон об оцифровке украинского воинского учета 16 января.
- Российские войска подтвердили продвижение в районе Кременной и Бахмута, позиционные бои продолжаются вдоль всей линии фронта.
- Депутаты Государственной думы России от Либерально-демократической партии (ЛДПР) 16 января предложили законопроект, который создаст правовой статус для добровольцев российской войны в Украине, что предоставит им компенсацию в случае ранения или гибели.
- Российские оккупационные чиновники из оккупированных Херсонской, Запорожской и Донецкой областей приняли участие во встрече представителей российских муниципалитетов в Москве с президентом России Владимиром Путиным 16 января.