ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута

Российские войска подтвердили продвижение в районе Кременной и Бахмута, позиционные боевые действия велись по всей линии фронта.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Российские войска недавно подтвердили продвижение в районе Кременной во время позиционных боев вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 16 января. Геолокационные кадры, опубликованные 15 января, показывают, что российские войска продвинулись к северу от Дибровы (к юго-западу от Кременной).

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Кроме этого, российские силы недавно достигли незначительных успехов вблизи Бахмута и продолжили позиционные боевые действия с украинскими силами в этом районе 16 января. Геолокационные кадры, опубликованные 15 января, показывают, что российские силы немного продвинулись к северу от Клещеевки (к юго-западу от Бахмута).

Ключевые выводы ISW за 16 января:

Президент России Владимир Путин продолжил демонстрировать, что Россия не заинтересована в добросовестных переговорах с Украиной и что максималистские цели России в Украине, которые равнозначны полной капитуляции Украины и Запада, остаются неизменными.

Президент России Владимир Путин заметно активизировал давние усилия Кремля по созданию информационных предпосылок для будущей эскалации против стран Балтии, вероятно, как часть его более широких усилий по ослаблению НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил важность победы над Россией в Украине на Всемирном экономическом форуме в Давосе 16 января.

Операции российской тактической авиации в районе Азовского моря сокращаются, а возможности российской авиации могут ухудшиться после того, как украинские силы уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и нанесли серьезный ущерб российскому самолету воздушного командного пункта Ил-22 в ночь на 14 января.

По меньшей мере два государственных китайских банка заказали проверку своего бизнеса с российскими клиентами и разорвут связи с российскими компаниями, попавшими под санкции, и компаниями, связанными с российской оборонной промышленностью.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил министра иностранных дел Северной Кореи Чое Сон-Хуи за поддержку России в войне во время официального государственного визита Чое в Москву 16 января.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон об оцифровке украинского воинского учета 16 января.

Российские войска подтвердили продвижение в районе Кременной и Бахмута, позиционные бои продолжаются вдоль всей линии фронта.

Депутаты Государственной думы России от Либерально-демократической партии (ЛДПР) 16 января предложили законопроект, который создаст правовой статус для добровольцев российской войны в Украине, что предоставит им компенсацию в случае ранения или гибели.

Российские оккупационные чиновники из оккупированных Херсонской, Запорожской и Донецкой областей приняли участие во встрече представителей российских муниципалитетов в Москве с президентом России Владимиром Путиным 16 января.