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ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута

Алена ИвашкивСреда, 17 января 2024, 04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
Украинский военный, фото Генштаба ВСУ

Российские войска подтвердили продвижение в районе Кременной и Бахмута, позиционные боевые действия велись по всей линии фронта.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Российские войска недавно подтвердили продвижение в районе Кременной во время позиционных боев вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 16 января. Геолокационные кадры, опубликованные 15 января, показывают, что российские войска продвинулись к северу от Дибровы (к юго-западу от Кременной).

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Кроме этого, российские силы недавно достигли незначительных успехов вблизи Бахмута и продолжили позиционные боевые действия с украинскими силами в этом районе 16 января. Геолокационные кадры, опубликованные 15 января, показывают, что российские силы немного продвинулись к северу от Клещеевки (к юго-западу от Бахмута).

Ключевые выводы ISW за 16 января:

  • Президент России Владимир Путин продолжил демонстрировать, что Россия не заинтересована в добросовестных переговорах с Украиной и что максималистские цели России в Украине, которые равнозначны полной капитуляции Украины и Запада, остаются неизменными.
  • Президент России Владимир Путин заметно активизировал давние усилия Кремля по созданию информационных предпосылок для будущей эскалации против стран Балтии, вероятно, как часть его более широких усилий по ослаблению НАТО.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил важность победы над Россией в Украине на Всемирном экономическом форуме в Давосе 16 января.
  • Операции российской тактической авиации в районе Азовского моря сокращаются, а возможности российской авиации могут ухудшиться после того, как украинские силы уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и нанесли серьезный ущерб российскому самолету воздушного командного пункта Ил-22 в ночь на 14 января.
  • По меньшей мере два государственных китайских банка заказали проверку своего бизнеса с российскими клиентами и разорвут связи с российскими компаниями, попавшими под санкции, и компаниями, связанными с российской оборонной промышленностью.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил министра иностранных дел Северной Кореи Чое Сон-Хуи за поддержку России в войне во время официального государственного визита Чое в Москву 16 января.
  • Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон об оцифровке украинского воинского учета 16 января.
  • Российские войска подтвердили продвижение в районе Кременной и Бахмута, позиционные бои продолжаются вдоль всей линии фронта.
  • Депутаты Государственной думы России от Либерально-демократической партии (ЛДПР) 16 января предложили законопроект, который создаст правовой статус для добровольцев российской войны в Украине, что предоставит им компенсацию в случае ранения или гибели.
  • Российские оккупационные чиновники из оккупированных Херсонской, Запорожской и Донецкой областей приняли участие во встрече представителей российских муниципалитетов в Москве с президентом России Владимиром Путиным 16 января.

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Темы: ISWвойнаРосcияДонецкая область
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