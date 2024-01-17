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Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб

Ирина БалачукСреда, 17 января 2024, 07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
Украинские танкисты. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Российские оккупанты атаковали на 6 направлениях на востоке и юге страны, больше всего вражеских штурмов отбили на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском, всего в течение суток на фронте произошло 98 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 17 января в Facebook

Детали: На Лиманском направлении защитники отбили 11 атак противника в районах Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области и еще 17 атак у Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и севернее Григорьевки, Веселого Донецкой области.

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На Бахмутском направлении украинские воины отбили 9 атак оккупантов неподалеку Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. За прошедшие сутки Силы обороны отбили 20 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать врага возле Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области − здесь отбили 17 атак.

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На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку противника западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки россияне совершили 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. ПВО уничтожила одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления и 2 складам боеприпасов оккупантов.

Темы: Донецкая областьЛуганская областьвойнаГенштаб
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