В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые

В Бишкеке в Кыргызстане упал военный вертолет Ми-8, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и семеро получили ранения.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на комментарий госпредприятия "Кыргызаэронавигация"

Детали: Представитель ведомства сообщил, что вертолет упал примерно в 11:00 (07:00 по киевскому времени) на авиабазе "Фрунзе-1" в микрорайоне "Достук".

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По предварительным данным, полет был учебно-тренировочным.

Киргизские СМИ сообщают, что в результате аварии один человек погиб, семеро пострадали.