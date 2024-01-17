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Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

"Европейская правда"Среда, 17 января 2024, 08:38
Дуда считает, что запустить вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Фото ОП

Вступление Украины в НАТО до завершения войны с Россией невозможно, но начать процедуру можно даже на этапе противостояния агрессору, убежден президент Польши Анджей Дуда.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявления Дуды по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе

Прямая речь польского президента: "Во время войны это невозможно, но я считаю, что Украина должна получить приглашение в НАТО, что запустит процесс обсуждения этого вопроса в национальных парламентах стран-членов Альянса. Этот процесс мог бы продолжаться, и это очень важно для морального духа защитников Украины".

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Детали: Он добавил, что Украина "должна стремиться к полноправному членству в НАТО" и что будущее членство Украины очень важно для мощи всего НАТО и безопасности Польши.

Предыстория:

  • Президенты Польши и Украины встретились в Швейцарии на полях Всемирного экономического форума. Среди прочего, речь шла о предстоящем визите нового премьера Польши Дональда Туска в Киев, он может состояться в ближайшие дни.
  • В прошлую пятницу во время визита в Киев премьера Британии Риши Сунака подписали историческое двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Британией – первый из таких двусторонних документов, которые готовят отдельно с каждой страной на основе декларации "Группы семи" о "гарантиях безопасности" для Украины до ее вступления в НАТО.

Читайте также программную речь министра обороны Британии: "Эра мира закончилась. Мы перешли к предвоенному миру"

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Темы: ПольшаУкраинаНАТО
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