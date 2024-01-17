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Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Валентина РоманенкоСреда, 17 января 2024, 17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
Зеленский в Давосе. фото ОП

Президент Владимир Зеленский в ответ на слова американского экс-президента Дональда Трампа, который снова баллотируется, о том, что он быстро завершит войну в Украине, задал встречный вопрос: что будет делать Трамп, если президент России после Украины не остановится.

Источник: Зеленский на встрече с Международным медиасоветом в Давосе, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Дональд Трамп сказал: "я могу остановить войну, я сяду с Путиным и Зеленским за стол"... Я не видел этого видео, но я так понимаю, что была какая-то конференция, и он сказал, что, если Путин не остановится, то он (Трамп) передаст больше вооружения Украине. Если же Украина не остановится, то заберет какие-то запасы...

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Даже если Трамп нас не поддерживает, представим, что мы не согласимся отдать наши территории, тогда Дональд Трамп прекратит помощь нам и Путин, скажем, оккупирует нас через определенный период.

Тогда вопрос, что будет делать Трамп после этого, если после Украины Россия оккупирует страну НАТО.

То есть, он решил, что, если не замораживать конфликт, если позволить Путину зайти полностью в Украину, тогда он остановится. Но Путин не остановится. Так что будет делать Дональд Трамп в США после этого? Потому что в таком случае это означает, что Европа проиграла и потеряла самую большую и мощную армию в Европе, потому что она потеряла Украину".

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Темы: ЗеленскийТрампвойнаПутин
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