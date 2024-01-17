Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе

Президент Владимир Зеленский в Швейцарии во время Давосского форума не смог встретиться с премьер-министром КНР Ли Цянем, что может свидетельствовать о нежелании Китая добиваться прекращения полномасштабной войны России против Украины, пишет издание Politico.

Источник: издание Politico

Дословно: "Накануне многостороннего мирного саммита в швейцарских Альпах руководитель аппарата президента Украины Андрей Ермак заявил, что Китаю крайне необходимо присоединиться к мирным переговорам, и намекнул, что Зеленский будет иметь возможность пообщаться с премьер-министром Китая Ли Цянем.

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В итоге, Украина не достигла никаких успехов в привлечении Китая к переговорам, а Зеленский и Ли не смогли пообщаться".

Детали: Издание считает, что это свидетельствует о том, что Китай не намерен добиваться прекращения полномасштабной войны России против Украины. Вместо этого, указывает Politico, Китай стал на сторону России, предоставляя ей материалы военного назначения.

"Решение Китая не встречаться с украинцами выглядит преднамеренным, а не результатом проблемы с расписанием. Один высокопоставленный американский чиновник заявил, что Пекин отклонил просьбу Киева о встрече в определенный момент во время их совместных визитов в Швейцарию. Другой американский чиновник сказал, что Китай отказался от любых встреч после того, как Россия призвала его прекратить дипломатические контакты с Украиной", - отмечает издание со ссылкой на анонимных чиновников.

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По данным издания, в свою очередь украинский чиновник опроверг это и заявил, что в расписании делегации не было ни одной встречи с китайскими чиновниками и что Киев никогда не просил о ней. Китайские чиновники не ответили на запрос о комментарии.

Неназванный высокопоставленный чиновник Европейского Союза заявил, что блок призвал Китай возобновить прямые контакты с Зеленским, отметив, что встреча с китайским премьером в Швейцарии была бы положительным шагом.

Politico напоминает, что обе страны присоединились к определенным дипломатическим шагам после российского вторжения. Зеленский и китайский лидер Си Цзиньпин разговаривали по телефону в апреле прошлого года, а в следующем месяце посол Китая в Украине посетил Киев. "С тех пор отношения стали гораздо менее личными, хотя Украина сохраняет надежду, что обе стороны могут возобновить переговоры", - указывает издание.

Зеленский и премьер Китая находились в Давосе, чтобы встретиться с иностранными коллегами и выступить перед высокопоставленной аудиторией форума.

Они выступили с очень разными месседжами: Ли представил Китай как безопасное место для инвестиций, несмотря на его экономические проблемы, попутно упрекая США, тогда как Зеленский раскритиковал российского диктатора и сплотил союзников в поддержку Украины.

"Если кто-то думает, что речь идет только о нас, только об Украине, он глубоко ошибается", - сказал он на главной сцене форума во вторник.

Не имея в своем графике китайской встречи, Зеленский потратил время на координацию действий с ключевыми партнерами, а именно: советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и государственным секретарем Энтони Блинкеном, а также президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Встречи состоялись в решающий момент для Зеленского и его страны, особенно когда наземные бои почти остановились, и обе стороны погрузились в изнурительные артиллерийские обстрелы вдоль широкой линии фронта", - подытожило издание.

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