Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
Президент Владимир Зеленский в Швейцарии во время Давосского форума не смог встретиться с премьер-министром КНР Ли Цянем, что может свидетельствовать о нежелании Китая добиваться прекращения полномасштабной войны России против Украины, пишет издание Politico.
Источник: издание Politico
Дословно: "Накануне многостороннего мирного саммита в швейцарских Альпах руководитель аппарата президента Украины Андрей Ермак заявил, что Китаю крайне необходимо присоединиться к мирным переговорам, и намекнул, что Зеленский будет иметь возможность пообщаться с премьер-министром Китая Ли Цянем.
В итоге, Украина не достигла никаких успехов в привлечении Китая к переговорам, а Зеленский и Ли не смогли пообщаться".
Детали: Издание считает, что это свидетельствует о том, что Китай не намерен добиваться прекращения полномасштабной войны России против Украины. Вместо этого, указывает Politico, Китай стал на сторону России, предоставляя ей материалы военного назначения.
"Решение Китая не встречаться с украинцами выглядит преднамеренным, а не результатом проблемы с расписанием. Один высокопоставленный американский чиновник заявил, что Пекин отклонил просьбу Киева о встрече в определенный момент во время их совместных визитов в Швейцарию. Другой американский чиновник сказал, что Китай отказался от любых встреч после того, как Россия призвала его прекратить дипломатические контакты с Украиной", - отмечает издание со ссылкой на анонимных чиновников.
По данным издания, в свою очередь украинский чиновник опроверг это и заявил, что в расписании делегации не было ни одной встречи с китайскими чиновниками и что Киев никогда не просил о ней. Китайские чиновники не ответили на запрос о комментарии.
Неназванный высокопоставленный чиновник Европейского Союза заявил, что блок призвал Китай возобновить прямые контакты с Зеленским, отметив, что встреча с китайским премьером в Швейцарии была бы положительным шагом.
Politico напоминает, что обе страны присоединились к определенным дипломатическим шагам после российского вторжения. Зеленский и китайский лидер Си Цзиньпин разговаривали по телефону в апреле прошлого года, а в следующем месяце посол Китая в Украине посетил Киев. "С тех пор отношения стали гораздо менее личными, хотя Украина сохраняет надежду, что обе стороны могут возобновить переговоры", - указывает издание.
Зеленский и премьер Китая находились в Давосе, чтобы встретиться с иностранными коллегами и выступить перед высокопоставленной аудиторией форума.
Они выступили с очень разными месседжами: Ли представил Китай как безопасное место для инвестиций, несмотря на его экономические проблемы, попутно упрекая США, тогда как Зеленский раскритиковал российского диктатора и сплотил союзников в поддержку Украины.
"Если кто-то думает, что речь идет только о нас, только об Украине, он глубоко ошибается", - сказал он на главной сцене форума во вторник.
Не имея в своем графике китайской встречи, Зеленский потратил время на координацию действий с ключевыми партнерами, а именно: советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и государственным секретарем Энтони Блинкеном, а также президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Встречи состоялись в решающий момент для Зеленского и его страны, особенно когда наземные бои почти остановились, и обе стороны погрузились в изнурительные артиллерийские обстрелы вдоль широкой линии фронта", - подытожило издание.
Предыстория:
- Представителя Китая не было среди участников четвертой встречи советников по нацбезопасности по украинской "формуле мира" в воскресенье 14 января в Давосе.
- Как ранее сообщили в ОПУ, среди участников давосской встречи 14 января - 81 страна и международная организация, однако Китая среди них не было, несмотря на то, что Пекин получил приглашение.
- Из четырех встреч по "формуле мира" представитель Китая участвовал в одной - которая прошла в начале августа прошлого года в Джидде. Тогда глава МИД Дмитрий Кулеба называл участие Китая "суперпрорывом".
- Председатель Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд после встречи с президентом Владимиром Зеленским 15 января подтвердила намерения страны организовать мирную конференцию по Украине на самом высоком уровне.
- 15 января президент Владимир Зеленский в очередной раз повторил, что хотел бы, чтобы Китай присоединился к мирному формату, который предлагает Украина.