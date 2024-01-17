Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен дал понять, что в этом году контакты между президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином станут более частыми.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Прямая речь Блинкена: "Невозможно заменить взаимодействие между лидерами, особенно когда вы имеете дело с Китаем. И я представляю, я знаю, что вы увидите больше такого в этом году".

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Детали: Госсекретарь отметил, что США сейчас подходят к отношениям с Китаем с позиции большей силы благодаря увеличению инвестиций внутри страны и улучшению отношений за рубежом.

Предыстория:

В начале 2024 года китайский лидер Си Цзиньпин в письме к президенту США Джо Байдену заявил, что их страны должны стремиться к "мирному сосуществованию".

В ноябре 2023 года Байден и Си встретились на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Это была их первая личная встреча за год и первый визит Си в Штаты за четыре года. Через несколько часов после встречи Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором".

Министерство иностранных дел Китая назвало его слова крайне "неправильной и безответственной политической манипуляцией".

Президент Украины Владимир Зеленский в январе не смог встретиться с премьер-министром КНР Ли Цянем во время Давосского форума в Швейцарии.