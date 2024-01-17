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Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов

Татьяна ОлейникСреда, 17 января 2024, 21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ. ФОТО ИЗ FACEBOOK СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что западные партнеры обращаются в Украину по сотрудничеству в производстве дронов.

Источник: Данилов в эфире телемарафона "Единые новости"

Прямая речь: "Что касается БПЛА. Наша страна находится точно в первой тройке стран мира, которая производит эти средства, и производит уже настолько современные, что сегодня уже наши партнеры обращаются к нам. Они изучают ту технику, которую производят наши частные компании ".

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Детали: Он отметил, что частные компании очень быстро перестраиваются на военные рельсы. И большое количество поставок, которые идет в Министерство обороны, делают частные компании.

Темы: беспилотникиоружие
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