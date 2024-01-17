Західні партнери вивчають, як Україна виробляє нові дрони – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що західні партнери звертаються до України щодо співпраці у виробництві дронів.

Джерело: Данілов в етері телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Те, що стосується БПЛА. Наша країна знаходиться точно в першій трійці країн світу, яка виробляє ці засоби, і виробляє вже настільки сучасні, що сьогодні вже наші партнери звертаються до нас. Вони вивчають ту техніку, яку виробляють наші приватні компанії".

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Деталі: Він зазначив, що приватні компанії дуже швидко перелаштовуються на військові рейки. І велику кількість постачання, яке йде до Міністерства оборони роблять приватні компанії.