Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

Джо Байден, фото со страницы Белого дома в X

Президент США Джо Байден встретился с лидерами Конгресса и членами комитетов Палаты представителей для обсуждения насущной необходимости в выделении помощи Украине.

Источник: заявление Байдена на сайте Белого дома

Детали: Во время встречи президент Байден подчеркнул важность того, чтобы Конгресс обеспечил Украине необходимые ресурсы, включая противовоздушную оборону и артиллерию, чтобы защитить себя от жестокого вторжения России.

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Президент США также "обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира".

Он заявил, что бездействие Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, НАТО и остального свободного мира.

Байден призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины и послать мощный сигнал о решимости США.

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Он также сказал, что его вдохновляет прогресс, достигнутый в двухпартийных переговорах, происходящих в Сенате.