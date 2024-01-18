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Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

Алена ИвашкивЧетверг, 18 января 2024, 04:00
Байден с лидерами Конгресса обсудил стратегические последствия бездействия
Джо Байден, фото со страницы Белого дома в X

Президент США Джо Байден встретился с лидерами Конгресса и членами комитетов Палаты представителей для обсуждения насущной необходимости в выделении помощи Украине.

Источник: заявление Байдена на сайте Белого дома

Детали: Во время встречи президент Байден подчеркнул важность того, чтобы Конгресс обеспечил Украине необходимые ресурсы, включая противовоздушную оборону и артиллерию, чтобы защитить себя от жестокого вторжения России. 

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Президент США также "обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира". 

Он заявил, что бездействие Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, НАТО и остального свободного мира. 

Байден призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины и послать мощный сигнал о решимости США. 

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Он также сказал, что его вдохновляет прогресс, достигнутый в двухпартийных переговорах, происходящих в Сенате.

Темы: войнаСШАБайден
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