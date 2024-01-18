В Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
Четверг, 18 января 2024, 06:37
Утром 18 января мэрия российского Белгорода сообщила о ракетной опасности в городе, жителям рекомендовали оставаться дома. Тревога длилась всего 20 минут, после этого местные власти сообщили, что над областью ПВО якобы сбила 10 ракет.
Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram
Детали: Гладков также сообщил, что в Белгороде запущено оповещение о ракетной опасности, тех, кто находится на улице, призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.
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Через 20 минут тревогу отменили.
В утреннем обращении Гладков сказал, что над областью сбили 10 ракет.
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