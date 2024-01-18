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Оккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС

Станислав ПогориловЧетверг, 18 января 2024, 17:56
Оккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
фото: Getty Images

Оккупационные власти Крыма заявили об обесточивании части полуострова из-за аварии на Балаклавской ТЭС.

Источник: гауляйтер Крыма Сергей Аксенов, так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев, Telegram-канал "Крымский ветер"

Прямая речь Аксенова: "В результате аварийного отключения оборудования на Балаклавской ТЭС часть Республики Крым оказалась обесточенной".

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Детали: Он утверждает, что работы по восстановлению подачи электроэнергии уже начаты.

Развожаев уточнил, что в 17:05 по киевскому времени "произошло ошибочное срабатывание газового оборудования на Балаклавской ТЭС" и это якобы привело к отключению двух энергоблоков.

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Темы: Крым
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