Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого

Татьяна ОлейникЧетверг, 18 января 2024, 18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
ФОТО: КС

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол об административном нарушении исполняющего обязанности председателя Конституционного суда Украины Сергея Головатого, который принял решение в условиях конфликта интересов.

Источник: пресслужба НАПК

Дословно: "На рассмотрение в КСУ поступила жалоба, в которой заявитель отмечал, что Головатый внес заведомо недостоверные сведения в определение суда и настаивал на его увольнении".

Реклама:

Не желая выносить указанное обращение на рассмотрение специального пленарного заседания КСУ, откуда оно могло попасть в комиссию по вопросам регламента и этики КСУ (на основании заключения которой Головатый мог быть уволен), он предложил указанное обращение к рассмотрению в повестке дня обычного заседания". 

Детали: В агентстве отметили, что таким образом, будучи наделены полномочиями исполняющего обязанности председателя Конституционного суда, Головатый обезопасил себя от возможной дальнейшей проверки собственных действий, по результатам которой мог быть уволен.

В НАПК добавили, что если суд признает Головатого виновным, то ему грозит наказание в виде штрафа, а также возможное внесение в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Сергей Головатый исполняет обязанности главы КСУ от 29 декабря 2020 года, когда президент Украины Владимир Зеленский отстранил Александра Тупицкого от этой должности.

Что предшествовало: 

  • 4 января 2024 года Голосеевский райсуд города Киева признал виновным исполняющего обязанности председателя Конституционного суда Сергея Головатого из-за того, что тот не подал сведения, которые просило Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Темы: НАПКсудКС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина впервые в истории проходит отопительный сезон на газе собственной добычи – Шмигаль

Буданов: Сейчас идет наступление россиян, оно закончится − и начнется наш ход

Россияне не демонстрируют способности проводить масштабные механизированные маневры возле Купянска – ISW

Пентагон прокомментировал предоставление Украине бомб GLSDB

Глава ЦРУ: Прекращение помощи Украине для США – это гол в свои ворота

Кабмин передал в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации

Все новости...
НАПК
У Шмыгаля отреагировали на протокол НАПК: Премьер не разглашал информации
НАПК утверждает, что Шмыгаль разгласил информацию об обличителе коррупции и хочет наказать премьера
НАПК внесло сеть ресторанов Subway в перечень международных спонсоров войны
Последние новости
10:15
ЕС аккумулирует €260 млрд российских активов, доходы с них пойдут Украине - Минюст
10:04
"Город притягивает к себе людей". Как развивается Охтырка на Сумщине во время войны
10:02
Норвегия второй раз за два месяца ограничила помощь украинским беженцам
10:00
Британия и Франция ускорят усилия для борьбы с нелегалами на малых лодках
10:00
Какие обязанности и полномочия будет иметь офицер школьной безопасности – объясняет образовательный омбудсмен
09:55
Дело Черняка. Как СБУ догоняет "владельца Хортицы" и имеет ли он бизнес в России
09:24
Украина впервые в истории проходит отопительный сезон на газе собственной добычи – Шмигаль
09:07
Британия готова отправить авианосец в Красное море для противодействия хуситам
09:03
Буданов: Сейчас идет наступление россиян, оно закончится − и начнется наш ход
09:00
обновленоВ ряде областей Украины была тревога из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама: