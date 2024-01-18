НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол об административном нарушении исполняющего обязанности председателя Конституционного суда Украины Сергея Головатого, который принял решение в условиях конфликта интересов.
Источник: пресслужба НАПК
Дословно: "На рассмотрение в КСУ поступила жалоба, в которой заявитель отмечал, что Головатый внес заведомо недостоверные сведения в определение суда и настаивал на его увольнении".
Не желая выносить указанное обращение на рассмотрение специального пленарного заседания КСУ, откуда оно могло попасть в комиссию по вопросам регламента и этики КСУ (на основании заключения которой Головатый мог быть уволен), он предложил указанное обращение к рассмотрению в повестке дня обычного заседания".
Детали: В агентстве отметили, что таким образом, будучи наделены полномочиями исполняющего обязанности председателя Конституционного суда, Головатый обезопасил себя от возможной дальнейшей проверки собственных действий, по результатам которой мог быть уволен.
В НАПК добавили, что если суд признает Головатого виновным, то ему грозит наказание в виде штрафа, а также возможное внесение в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
Справка: Сергей Головатый исполняет обязанности главы КСУ от 29 декабря 2020 года, когда президент Украины Владимир Зеленский отстранил Александра Тупицкого от этой должности.
Что предшествовало:
- 4 января 2024 года Голосеевский райсуд города Киева признал виновным исполняющего обязанности председателя Конституционного суда Сергея Головатого из-за того, что тот не подал сведения, которые просило Национальное агентство по предупреждению коррупции.