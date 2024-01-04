НАПК говорит, что суд оштрафовал и.о. главы КС Головатого, потому что тот не выполнил предписание

Голосеевский райсуд города Киева признал виновным исполняющего обязанности председателя Конституционного суда Сергея Головатого из-за того, что тот не подал сведения, которые просило Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Источник: сообщение НАПК

Дословно: "Суд установил, что и.о. Председателя КСУ не выполнил законных требований Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, а именно не устранил нарушения требований ст. 12 ч. 8 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и не предоставил информации, а также копии документов, которые требовались в запросе НАПК от 14.09.2023 года.

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Этим он нарушил требования п. 1-1 ч. 1, абз. 2 ч. 6, ч. 8 ст. 12 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Детали: В сентябре 2023 года НАПК составило протокол об админправонарушении в отношении Головатого и руководителя секретариата КСУ Виктора Бесчастного. Тогда проверялась "информация из полученного сообщения об осуществлении судьей действий в условиях реального конфликта интересов".

"Для ее подтверждения или опровержения НАПК направило в КСУ запрос с требованием предоставить копии соответствующих документов. Однако руководитель секретариата КСУ отказался предоставить запрашиваемые документы.

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В связи с этим НАПК внесло и.о. Председателя КСУ Сергею Головатому обязательное к исполнению предписание, которое также было проигнорировано. Зато Национальное агентство получило письмо от КСУ об обжаловании предписания в административном суде", - сообщили в НАПК.

В агентстве указывают, что непредоставление информации на запрос, а также невыполнение требований, изложенных в предписании, является правонарушением, связанным с коррупцией. Ответственность за это предусмотрена ст. 188-46 Кодекса Украины об административных правонарушениях (наложение штрафа от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан).

В НАПК также рассказали, что после вступления судебного решения в законную силу, сведения о судье будут внесены в Единый госреестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.