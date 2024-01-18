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В ближайшие недели Франция передаст Украине 6 САУ "Caesar"

Александр ШумилинЧетверг, 18 января 2024, 19:10
В ближайшие недели Франция передаст Украине 6 САУ Caesar
Фото Милитарный

Франция в ближайшие недели поставит Украине 6 самоходных артиллерийских установок "Caesar".

Источник: сообщение министра обороны Рустема Умерова в Facebook

Прямая речь: "Я благодарен нашим французским партнерам и министру вооруженных сил Франции Себастьяну Лекорню за лидерство в артиллерийской коалиции. Дефицит боеприпасов - очень актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются наши Вооруженные Силы...

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Себастьян Лекорню также объявил, что Франция поставит 6 САУ Цезарь в ближайшие недели и изготовит 72 дополнительные установки для Украины в 2024 году".

Детали: По словам Умерова артиллерийская коалиция нацелена на решение проблемы дефицита боеприпасов.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что Франция будет способна изготовить 78 самоходных гаубиц Caesar для украинской армии до начала следующего года.

Темы: ФранцияУмеров Рустеморужие
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