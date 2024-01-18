В ближайшие недели Франция передаст Украине 6 САУ "Caesar"
Четверг, 18 января 2024, 19:10
Франция в ближайшие недели поставит Украине 6 самоходных артиллерийских установок "Caesar".
Источник: сообщение министра обороны Рустема Умерова в Facebook
Прямая речь: "Я благодарен нашим французским партнерам и министру вооруженных сил Франции Себастьяну Лекорню за лидерство в артиллерийской коалиции. Дефицит боеприпасов - очень актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются наши Вооруженные Силы...
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Себастьян Лекорню также объявил, что Франция поставит 6 САУ Цезарь в ближайшие недели и изготовит 72 дополнительные установки для Украины в 2024 году".
Детали: По словам Умерова артиллерийская коалиция нацелена на решение проблемы дефицита боеприпасов.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что Франция будет способна изготовить 78 самоходных гаубиц Caesar для украинской армии до начала следующего года.