В ближайшие недели Франция передаст Украине 6 САУ "Caesar"

Франция в ближайшие недели поставит Украине 6 самоходных артиллерийских установок "Caesar".

Источник: сообщение министра обороны Рустема Умерова в Facebook

Прямая речь: "Я благодарен нашим французским партнерам и министру вооруженных сил Франции Себастьяну Лекорню за лидерство в артиллерийской коалиции. Дефицит боеприпасов - очень актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются наши Вооруженные Силы...

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Себастьян Лекорню также объявил, что Франция поставит 6 САУ Цезарь в ближайшие недели и изготовит 72 дополнительные установки для Украины в 2024 году".

Детали: По словам Умерова артиллерийская коалиция нацелена на решение проблемы дефицита боеприпасов.

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