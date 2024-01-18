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МИД Франции опроверг заявление России о якобы "убитых французских наемниках" в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 18 января 2024, 19:16
МИД Франции опроверг заявление России о якобы убитых французских наемниках в Украине
ФЛАГ ФРАНЦИИ, ФОТО PIXABAY

Министерство иностранных дел Франции 18 января назвало манипуляцией сообщения Министерства обороны о "уничтоженных французских наемниках" во время ударов по Харькову 16 января.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Ведомство РФ накануне отрапортовало о "высокоточном" ударе по Харькову 16 января, в результате которого "поразило пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которого составляли французские наемники".

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Во французском МИД на это ответили, что Франция "не имеет "наемников" ни в Украине, ни где-либо еще, в отличие от некоторых".

"Это просто очередная грубая российская манипуляция. Мы не должны придавать ей большего значения, чем предыдущим или тем, которые обязательно будут", – добавили во французском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что "высокоточный удар" России по Харькову 16 января привел к повреждению гражданской жилой инфраструктуры и ранению 17 гражданских.

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В прошлом месяце напоминание МИД Франции о том, что Россия – государство-агрессор, в контексте взрывов в Белгороде вызвало истерику у бывшего президента России, а ныне заместителя секретаря российского Совета безопасности Дмитрия Медведева.

Темы: ФранцияРосcияпропаганда
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