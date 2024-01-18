Байден пообещал, что США продолжат бить по хуситам из-за атак в Красном море
Четверг, 18 января 2024, 21:12
Президент США Джо Байден заявил, что военные продолжат наносить удары по поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам в Йемене, поскольку последние атаки против них не остановили нападений на суда в Красном море.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на АР
Детали: Во время общения с журналистами возле Белого дома 18 января Байден заявил, что США продолжат уничтожать военный потенциал хуситов, комментируя последние удары, которые произошли накануне.
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"Когда вы говорите, что они работают, останавливают ли они хуситов - нет. Будут ли они продолжаться - да", - добавил он.
Предистория:
- Американские военные в среду в четвертый раз нанесли очередную волну ракетных ударов с кораблей и подводных лодок по объектам, контролируемым хуситами. Удары поразили 14 ракет, которые, по мнению командования США, представляли "неизбежную угрозу".
- Удары были нанесены после объявления о том, что США снова внесут хуситов в список глобальных террористов, чтобы отрезать их от источников финансирования без ущерба для гуманитарной помощи жителям Йемена.
- На фоне войны против ХАМАС хуситы начали обстреливать коммерческие суда, следующие через Красное море, утверждая, что они помогают Израилю. В ответ США развернули миссию по защите судоходства.
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