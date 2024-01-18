Молдова требует объяснений из-за несанкционированных учений "миротворцев" РФ в Приднестровье

Делегация Молдовы на заседании Объединенной контрольной комиссии 18 января потребовала разбирательства в связи с проведением российскими военными учений 22 декабря вблизи административной границы между правым и левым берегами Днестра.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker

Детали: Молдавская сторона напомнила, что российские военные провели учения на постах совместных "миротворческих" сил с применением боевого оружия, техники и снаряжения, некоторые виды которого даже не были заявлены в качестве снаряжения военного контингента.

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Члены молдавской делегации в ОКК подписали заявление, в котором выразили несогласие с нарушением основных договоров комиссии. Там напомнили, что имитационные стрельбы "вызывают у мирных граждан тревогу из-за ужасающих звуков стрельбы и возможно нежелательное обострение обстановки".

К тому же, за учениями наблюдали военные комеданты, "присутствие которых без решения Объединенного военного командования грубо нарушает положение о комендатуре в районах с повышенным режимом безопасности".

В декабре 2023-го и январе 2024-го из-за незаконно установленных постов приднестровских структур не сразу пропустили мониторинговые группы миссии ОБСЕ – несмотря на то, что она заранее сообщает о передвижении своих представителей.

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"В связи с этим молдавская делегация попросила провести расследование этих нарушений и разработать новые правила проведения учений, чтобы исключить подобные неправомерные действия одного из военных контингентов Совместных сил поддержки мира", – подчеркнули в Кишиневе.

Объединенная контрольная комиссия – совместная военная командная структура из Молдовы, Приднестровья и России, которая действует в демилитаризованной зоне на границе между Молдовой и Украиной.

Военный контингент РФ в Приднестровье называется Оперативной группой российских войск (ОГРВ). ОГРВ создана из остатков бывшей 14-й российской армии, которая была размещена здесь в начале 1990-х и активно участвовала в Приднестровском конфликте.