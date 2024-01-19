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Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против России - Bloomberg

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 19 января 2024, 15:15
Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против России - Bloomberg
Фото: Getty Images

Европейский Союз начал обсуждение нового, 13-го пакета санкций против России, который он стремится утвердить до 24 февраля, второй годовщины вторжения России в Украину.

Источник: Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, передает "Европейская правда"

Детали: Потенциальные меры могут включать новые списки, больше торговых ограничений и борьбу с постоянными попытками Москвы обойти санкции Евросоюза как через третьи страны, так и через компании внутри ЕС.

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Возможные санкции обсуждались в среду на встрече послов стран-членов ЕС, где государства-члены торговались о том, как лучше всего поддержать Киев в долгосрочной перспективе. Но достичь согласия по 13-му пакету санкций до следующего месяца будет нелегко, поскольку предыдущий пакет требовал недель переговоров.

Продолжаются также дискуссии относительно планов создания нового фонда для военной поддержки Украины, который некоторые страны ЕС хотят использовать как способ модернизации нынешнего механизма финансирования, известного как Европейский фонд мира.

Внешнеполитическая служба ЕС предложила предоставить фонду годовой бюджет в размере около 5 миллиардов евро, но не смогла достичь консенсуса между странами-членами. По словам собеседников, вскоре чиновники представят государствам-членам новый документ с предложениями.

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Что предшествовало:

  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западные страны подавить способность России производить оружие в то время, когда Москва продолжает получать для этого иностранные компоненты.
  • 18 декабря Совет Европейского Союза завершил процесс принятия двенадцатого пакета санкций против России
  • Кроме того, государства "Группы семи" по итогам виртуального саммита 6 декабря объявили о намерениях до 1 января 2024 года ввести ограничения на бриллианты российского производства.

Темы: санкцииЕСРосcия
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