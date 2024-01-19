Украина может пойти в новое контрнаступление в 2025 году – источники CNN

Источники в международных разведках и военные чиновники считают, что боевые действия в Украине будут продолжаться еще минимум два года. При этом некоторые считают, что в 2024 году не будет значительных побед на поле боя, потому что и Украина, и Россия будут восстанавливать силы, а в 2025 году – Украина может еще раз пойти в контрнаступление.

Источник: CNN

Дословно: "Независимо от того, что произойдет в американской политике в этом году, американские и западные разведчики считают, что война России в Украине, вероятно, продлится гораздо дольше.

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Оценки различаются, но практически все они предполагают, что боевые действия будут продолжаться по меньшей мере еще два года, согласно многочисленным источникам, знакомым с разведданными - достаточно долго, чтобы пережить первый срок Байдена.

В частных разговорах некоторые американские и западные чиновники говорят, что боевые действия могут продолжаться еще пять лет".

Детали: Американский военный чиновник, который находится в Европе, рассказал, что еще одна попытка большого контрнаступления со стороны Украины с целью разбить российские силы в оккупированном Мелитополе, скорее всего, состоится минимум через два года.

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По его словам, американские и западные официальные лица не ожидают, что ни Украина, ни Россия получат значительные победы на поле боя в 2024 году.

Военный чиновник считает, что обе стороны "слишком истощены с точки зрения войск и техники, чтобы увидеть значительные сдвиги в 2024 году". По его словам, Украина обсуждает 2025 год как "более реальный вариант с точки зрения того, что они могут создать для начала нового наступления".

Чиновники администрации Байдена и законодатели, включая некоторых республиканцев, стремятся утвердить и направить финансирование в Украину до будущих президентских выборов в США, то есть до 2025 года. Из-за потенциальной победы республиканца Дональда Трампа, который может заблокировать помощь.

Впрочем, в краткосрочной перспективе представители американской разведки не считают, что сокращение финансирования со стороны США окажет значительное влияние на боевые действия в Украине.

Россия пытается перегруппироваться, что дает Украине некоторое время, об этом рассказали источники, знакомые с оценками.

Но один из собеседников издания предполагает, что в долгосрочной перспективе отсутствие американской помощи может позволить Москве возобновить импульс, увеличив поставки оружия и воспользовавшись поддержкой Ирана и Северной Кореи.

Американские чиновники также рассматривают влияние, которое может иметь прекращение поддержки со стороны США на других союзников, в частности, это может стать сигналом о том, что США не имеют политической воли поддерживать союзников и партнеров в долгосрочной перспективе.

Еще одно беспокойство вызывает то, что Европа следует примеру США и начинает отказываться от определенной помощи.

Один из американских чиновников рассказал, что Украина проведет этот год, работая над укреплением своей оборонно-промышленной базы и восстановлением своих вооруженных сил в ожидании еще больших боевых действий в 2025 году. Это стратегия, на которой, вероятно, сосредоточится и Россия.

Источник в западной разведке заявил, что в ближайшей перспективе Украина, возможно, сможет продержаться, хотя и в патовой ситуации, без поддержки США, но это все равно было бы значительной потерей не только для Украины, но и для позиций США в мире.

Прямая речь источника: "Это показывает (России - ред.), что они смогли захватить территорию, и показывает другим странам, что они могут захватить территорию силой. Вся суть заключается в том, чтобы показать, что в наше время великие державы не могут просто пойти и захватить территорию силой".