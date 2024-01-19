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Зеленский: США могут помочь нам больше, чтобы мы победили

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 19 января 2024, 22:33
Зеленский: США могут помочь нам больше, чтобы мы победили
Владимир Зеленский. Фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за оказанную с начала полномасштабного вторжения России помощь, но считает, что она может быть больше, чтобы позволить Киеву победить.

Источник: Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News, показанном вечером 19 января, сообщает "Европейская правда"

Детали: Говоря о перспективах одобрения дополнительной помощи в Конгрессе США, которая застряла из-за споров по миграционной политике, глава государства сказал, что "не волнуется из-за конгрессменов или сенаторов".

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"Я с ними встречался. Когда я с ними сажусь и у нас диалог, тет-а-тет или в команде, в большинстве, 99,9% случаев они – на моей стороне", – добавил он.

На вопрос, доверяет ли Зеленский словам поддержки, которые слышал от членов Конгресса США, он ответил, что "доверяет результатам".

"За почти пять лет президентства я, с одной стороны, видел все. Но когда я говорю с политиками, иногда думаю, что не видел ничего... Все улыбаются, обнимают, говорят: "Вы стойкие, вы такие сильные, вы – настоящий мужчина, лидер свободного мира. Вы спасли нашу демократию... Мы могли бы потерять пол-Европы, и Россия напала бы на США, страны НАТО, и мы должны дать вам все, все что имеем." И потом – как команда "стоп, снято", – описал президент свои впечатления.

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Комментируя объемы военной помощи США со стороны Украины, Зеленский добавил: "Они много помогли нам, чтобы мы выстояли. Я считаю, они могут помочь нам больше, чтобы мы победили".

Как сообщалось, Джо Байден в среду провел встречу с лидерами Конгресса США и руководителями профильных комитетов, на которой призвал быстрее разблокировать финансирование на дальнейшую помощь для Украины. В Сенате ожидают рассмотрения соглашения по безопасности южной границы и финансирования для Украины на следующей неделе.

Напомним, в проекте предусмотрено более 60 млрд долларов на поддержку Украины, 14 млрд долларов для Израиля и такая же сумма – на меры противодействия нелегальной миграции на южной границе. В Белом доме ранее заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

Темы: ЗеленскийСШАпомощь Украине
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