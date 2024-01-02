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Патрульные показали первые минуты после удара РФ в Киеве

Валентина РоманенкоВторник, 2 января 2024, 14:02
Патрульные показали первые минуты после удара РФ в Киеве
фото Богдана Кутепова, УП

В Киеве продолжают устранять последствия массированной атаки РФ, в ходе которой по всей Украине погибли 5 и пострадали 127 человек. Патрульные полицейские помогают разбирать завалы, обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники, эвакуируют и поддерживают граждан.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в соцсетях

Прямая речь: "Вместе с экстренными службами работаем в местах падения обломков от вражеских ракет. Патрульные оказывают необходимую помощь, помогают разбирать завалы, обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники, эвакуируют и поддерживают граждан.

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Рашисты не прекращают попыток во что бы то ни стало сломать нас не только физически, но и морально. Но невозможно убить дух украинца, который на своей земле борется за свое.

Спасибо нашей противовоздушной обороне и всем Силам обороны".

ВИДЕО ДНЯ

видео МВД о ликвидации последствий российской атаки

Детали: За почти 6 часов воздушной тревоги, враг запустил на столицу Украины примерно полтора десятка "Шахедов", вслед за ними - группами и волнами крылатые ракеты и аэробаллистические ракеты "Кинжал".

В результате такой массированной ракетной атаки в разных районах города повреждены частные и многоквартирные дома, АЗС, торговые и складские помещения, предприятия и автомобили. Есть пострадавшие и погибшие.

Темы: ракетный ударКиеввойнаполиция
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