Над Киевом утром уничтожили 61 ракету включая "Кинжалы" – Кличко

Городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что утром 2 января в небе над Киевом силы ПВО уничтожили 61 ракету, среди них – около 10 аэробаллистических ракет "Кинжал".

Источник: Виталий Кличко в Телеграмм

Прямая речь Кличко: "Всего в пространстве Киева и области силы Противовоздушной обороны уничтожили 61 ракету, из них – около 10 "Кинжалов". А также до этого ночью – 13 "Шахедов"".

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Детали: От ракетной атаки пострадали здания в Подольском, Святошинском, Печерском, Оболонском, Деснянском и Соломенском районах. Одна женщина погибла, по меньшей мере 33 человека пострадали (32 из них медики госпитализировали).

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, утром 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 ракеты удалось уничтожить, в том числе 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

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По состоянию на 10:50 было известно о 4 погибших и 92 раненых людях в результате утренней атаки по всей Украине.