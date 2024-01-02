Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Бундестаге после удара РФ призвали не колебаться и передать Украине ракеты Taurus

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 2 января 2024, 16:13
В Бундестаге после удара РФ призвали не колебаться и передать Украине ракеты Taurus
Фото: Getty Images

Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны, представитель Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала медленные поставки оружия Украине на фоне очередного массированного ракетного обстрела со стороны РФ и призвала передать нашей стране ракеты Taurus.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал t-online

Прямая речь: "Украина нуждается в большем количестве боеприпасов, больше запчастей, и нужно немедленно мобилизовать Taurus, чтобы окончательно усложнить для России возможность пополнения запасов".

Реклама:

Детали: По словам Штрак-Циммерман, фраза о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" будет самим лишь словами, "если мы не продолжим поддерживать Украину вместе с нашими европейскими партнерами в гораздо большей степени".

"И широко разрекламированная европейская коалиция F-16 должна заработать гораздо быстрее, если мы хотим противостоять российскому превосходству в воздухе. Путин рассчитывает на то, что мы боимся собственной храбрости. И он, очевидно, прав. Это колебание очень горькое", – добавила немецкий депутат.

Пресс-секретарь по вопросам безопасности немецких "Зеленых" Сара Нанни в комментарии t-online также призвала к надежной помощи Украине со стороны Германии. По словам Нанни, "необходима определенность в планировании, когда речь идет о немецкой поддержке" Украины, добавив, что "пока ее недостаточно из-за напряженных дискуссий по бюджету".

ВИДЕО ДНЯ

Депутат указала, что сейчас Украина остро нуждается в "боеприпасах для артиллерии, Taurus и запчасти для крупной техники, которую мы поставляем".

Что предшествовало:

  • Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах. Также есть попадания в Харькове.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.

Темы: Германияпомощь Украинеоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина приглашает Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии – заместитель главы ОП

Пушкинская в Харькове стала улицей Григория Сковороды

фото, видеоАвто волонтера в Часовом Яру атаковал дрон, съемочная группа УП уцелела

Россия не дает согласия на международное расследование обстоятельств падения Ил-76 - ГУР

Минобороны Франции ответило РФ о якобы гибели "наемников": скоординированная дезинформация

Украинская теннисистка впервые в карьере вышла в финал женского парного Грэндслема

Все новости...
Германия
Немецкие Свободные демократы не хотят покидать правительственную коалицию Шольца
В Берлине более 230 задержаний за хулиганские выходки с фейерверками
Угроза для Кельнского собора: в Германии задержали еще троих подозреваемых
Последние новости
16:01
Помог TikTok: в Грузии близнецы, проданные в разные семьи, воссоединились через 19 лет
15:56
видеоНовый выпуск "УП. Чат": дело Мазепы, власть VS бизнес, война и экономика
15:54
Один из НПЗ "Роснефти" остановил работу из-за попадания украинских дронов - Reuters
15:44
Угрозы Николову: журналист заявил, что полиция отпустила фигурантов по его делу
15:34
Чтобы сохранить рыб: в Японии разработали "тунец" из растительных ингредиентов
15:32
Украинцы стали чаще пользоваться интернетом: 80% заходят в сеть ежедневно – опрос
15:27
Украина приглашает Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии – заместитель главы ОП
15:23
В Измаиле директор коммунального предприятия разворовал 8 миллионов, предоставленных Румынией
15:22
Зеленский провел Ставку: фронт, снаряды, дроны, защита от воздушного террора РФ
15:21
Пушкинская в Харькове стала улицей Григория Сковороды
Все новости...
Реклама: