В Бундестаге после удара РФ призвали не колебаться и передать Украине ракеты Taurus

Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны, представитель Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала медленные поставки оружия Украине на фоне очередного массированного ракетного обстрела со стороны РФ и призвала передать нашей стране ракеты Taurus.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал t-online

Прямая речь: "Украина нуждается в большем количестве боеприпасов, больше запчастей, и нужно немедленно мобилизовать Taurus, чтобы окончательно усложнить для России возможность пополнения запасов".

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Детали: По словам Штрак-Циммерман, фраза о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" будет самим лишь словами, "если мы не продолжим поддерживать Украину вместе с нашими европейскими партнерами в гораздо большей степени".

"И широко разрекламированная европейская коалиция F-16 должна заработать гораздо быстрее, если мы хотим противостоять российскому превосходству в воздухе. Путин рассчитывает на то, что мы боимся собственной храбрости. И он, очевидно, прав. Это колебание очень горькое", – добавила немецкий депутат.

Пресс-секретарь по вопросам безопасности немецких "Зеленых" Сара Нанни в комментарии t-online также призвала к надежной помощи Украине со стороны Германии. По словам Нанни, "необходима определенность в планировании, когда речь идет о немецкой поддержке" Украины, добавив, что "пока ее недостаточно из-за напряженных дискуссий по бюджету".

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Депутат указала, что сейчас Украина остро нуждается в "боеприпасах для артиллерии, Taurus и запчасти для крупной техники, которую мы поставляем".

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