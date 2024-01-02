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В Криворожском районе россияне ударили по территории предприятия

Татьяна ОлейникВторник, 2 января 2024, 18:44
В Криворожском районе россияне ударили по территории предприятия
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С FACEBOOK ВОЗДУШНОГО КОММАНДИРОВАНИЯ ЦЕНТР

После обеда 2 января россияне нанесли авиационный удар по территории одного из предприятий района.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, глава Криворожской РГА Евгений Ситниченко

Прямая речь Ситниченко: "Ракетный удар по Криворожскому району. Враг попал по территории одного из предприятий. Без жертв. Последствия уточняются.

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Детали: По Никопольскому району оккупанты нанесли 6 артобстрелов и 6 ударов дронами-камикадзе.

По уточненной информации, всего изуродовано 19 частных домов. Загорелось хозяйственное сооружение – пожар спасатели потушили.

Также в районе повреждены транспортное предприятие и энергетический объект.

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Темы: авиаКривой РогДнепропетровская область
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