Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Токио пассажирский самолет столкнулся с другим судном и вспыхнул: есть погибшие

Татьяна ЛозовенкоВторник, 2 января 2024, 13:23
В Токио пассажирский самолет столкнулся с другим судном и вспыхнул: есть погибшие
Скрин из видео NHK

В Японии пассажирский самолет авиакомпании Japan Airlines столкнулся с воздушным судном береговой охраны и вспыхнул во время посадки в аэропорту Ханэда в Токио, погибли члены экипажа самолета береговой охраны.

Источник: общественный вещатель NHK со ссылкой на видео, опубликованное в сети, авиакомпанию, Министерство земли и транспорта Японии и береговую охрану

Детали: По информации Министерства земли и транспорта Японии, пассажирский самолет, вероятно, столкнулся с самолетом береговой охраны, что и стало причиной пожара. Береговая охрана подтвердила факт столкновения своего самолета с пассажирским. 

Реклама:

Авиакомпания отмечает, что всех людей, находившихся на борту пасаржирського судна – 367 пассажиров, еще 12 членов экипажа – эвакуировали.

Полиция подтвердила гибель пяти из шести членов экипажа, которые находились на борту самолета береговой охраны. Капитан серьезно ранен.

ВИДЕО ДНЯ

NHK публикует видео и фото, снятые пассажирами, которые, вероятно, находились на борту самолета Japan Airlines.

На кадрах, снятых во время движения самолета по взлетно-посадочной полосе, видно дым и красные искры. СМИ сообщают, что пламя вырвалось из самолета вскоре после того, как он опустился на взлетно-посадочную полосу. 

Пожарная служба Токио продолжает тушение пожара.

Обновлено: Обновлена информация о гибели членов экипажа. Ранее в новости сообщалось, что они пропали без вести.

Темы: Японияавиапожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина приглашает Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии – заместитель главы ОП

Пушкинская в Харькове стала улицей Григория Сковороды

фото, видеоАвто волонтера в Часовом Яру атаковал дрон, съемочная группа УП уцелела

Россия не дает согласия на международное расследование обстоятельств падения Ил-76 - ГУР

Минобороны Франции ответило РФ о якобы гибели "наемников": скоординированная дезинформация

Украинская теннисистка впервые в карьере вышла в финал женского парного Грэндслема

Все новости...
Япония
США и Великобритания готовы помочь пострадавшей от сильного землетрясения Японии
Байден предложил Японии помощь после разрушительного землетрясения
В Японии произошло мощное землетрясение: угроза цунами
Последние новости
16:01
Помог TikTok: в Грузии близнецы, проданные в разные семьи, воссоединились через 19 лет
15:56
видеоНовый выпуск "УП. Чат": дело Мазепы, власть VS бизнес, война и экономика
15:54
Один из НПЗ "Роснефти" остановил работу из-за попадания украинских дронов - Reuters
15:44
Угрозы Николову: журналист заявил, что полиция отпустила фигурантов по его делу
15:34
Чтобы сохранить рыб: в Японии разработали "тунец" из растительных ингредиентов
15:32
Украинцы стали чаще пользоваться интернетом: 80% заходят в сеть ежедневно – опрос
15:27
Украина приглашает Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии – заместитель главы ОП
15:23
В Измаиле директор коммунального предприятия разворовал 8 миллионов, предоставленных Румынией
15:22
Зеленский провел Ставку: фронт, снаряды, дроны, защита от воздушного террора РФ
15:21
Пушкинская в Харькове стала улицей Григория Сковороды
Все новости...
Реклама: