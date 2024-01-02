В Токио пассажирский самолет столкнулся с другим судном и вспыхнул: есть погибшие
В Японии пассажирский самолет авиакомпании Japan Airlines столкнулся с воздушным судном береговой охраны и вспыхнул во время посадки в аэропорту Ханэда в Токио, погибли члены экипажа самолета береговой охраны.
Источник: общественный вещатель NHK со ссылкой на видео, опубликованное в сети, авиакомпанию, Министерство земли и транспорта Японии и береговую охрану
Детали: По информации Министерства земли и транспорта Японии, пассажирский самолет, вероятно, столкнулся с самолетом береговой охраны, что и стало причиной пожара. Береговая охрана подтвердила факт столкновения своего самолета с пассажирским.
Авиакомпания отмечает, что всех людей, находившихся на борту пасаржирського судна – 367 пассажиров, еще 12 членов экипажа – эвакуировали.
日本航空によりますと、新千歳空港から羽田空港に向かっていた516便が、着陸後に海上保安庁の航空機とみられるものと衝突したという情報があるということです。— NHKニュース (@nhk_news) January 2, 2024
乗客は全員が脱出しているということです。
（午後6時半ごろ放送）https://t.co/UGWveQ1hVi#nhk_video pic.twitter.com/VKpWS5G2Td
Полиция подтвердила гибель пяти из шести членов экипажа, которые находились на борту самолета береговой охраны. Капитан серьезно ранен.
NHK публикует видео и фото, снятые пассажирами, которые, вероятно, находились на борту самолета Japan Airlines.
На кадрах, снятых во время движения самолета по взлетно-посадочной полосе, видно дым и красные искры. СМИ сообщают, что пламя вырвалось из самолета вскоре после того, как он опустился на взлетно-посадочную полосу.
Пожарная служба Токио продолжает тушение пожара.
Обновлено: Обновлена информация о гибели членов экипажа. Ранее в новости сообщалось, что они пропали без вести.