В Токио пассажирский самолет столкнулся с другим судном и вспыхнул: есть погибшие

В Японии пассажирский самолет авиакомпании Japan Airlines столкнулся с воздушным судном береговой охраны и вспыхнул во время посадки в аэропорту Ханэда в Токио, погибли члены экипажа самолета береговой охраны.

Источник: общественный вещатель NHK со ссылкой на видео, опубликованное в сети, авиакомпанию, Министерство земли и транспорта Японии и береговую охрану

Детали: По информации Министерства земли и транспорта Японии, пассажирский самолет, вероятно, столкнулся с самолетом береговой охраны, что и стало причиной пожара. Береговая охрана подтвердила факт столкновения своего самолета с пассажирским.

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Авиакомпания отмечает, что всех людей, находившихся на борту пасаржирського судна – 367 пассажиров, еще 12 членов экипажа – эвакуировали.

Полиция подтвердила гибель пяти из шести членов экипажа, которые находились на борту самолета береговой охраны. Капитан серьезно ранен.

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NHK публикует видео и фото, снятые пассажирами, которые, вероятно, находились на борту самолета Japan Airlines.

На кадрах, снятых во время движения самолета по взлетно-посадочной полосе, видно дым и красные искры. СМИ сообщают, что пламя вырвалось из самолета вскоре после того, как он опустился на взлетно-посадочную полосу.

Пожарная служба Токио продолжает тушение пожара.

Обновлено: Обновлена информация о гибели членов экипажа. Ранее в новости сообщалось, что они пропали без вести.