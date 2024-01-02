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В Раде подготовят альтернативный законопроект о мобилизации - нардеп

Александр ШумилинВторник, 2 января 2024, 18:48
В Раде подготовят альтернативный законопроект о мобилизации - нардеп
Фото: "Слово і діло"

Правительственный законопроект о мобилизации не будут выносить на рассмотрение Верховной Рады в том виде, в котором он зарегистрирован.

Источник: в эфире марафона новостей заместитель председателя комитета по вопросам информационной политики нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, которую цитирует "Интерфакс-Украина

Детали: По словам Кравчук будет подготовлен компромиссный вариант.

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Прямая речь: "Мы уже понимаем, что в таком виде законопроект не будет голосоваться, приниматься. И я думаю, что это будет все-таки комитетская версия, профильного комитета по вопросам безопасности и обороны.

И на этой неделе рабочие группы уже будут нарабатывать такой более компромиссный вариант, который позволил бы его проголосовать в сессионном зале".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что Законопроект о мобилизации будет выноситься на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений.
  • Кабмин внес в Верховную Раду законопроект"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы" №10378, в котором регулируются вопросы об отсрочке от призыва на военную службу, в том числе людей с инвалидностью.
  • Правительство предлагаетпарламентариям наложить ряд ограничений на тех граждан, которые не выполнили обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации, для нарушителей правил воинского учета и законодательства об обороне повысить штрафы, а за отказ проходить медосмотр лишать свободы так же, как за уклонение от мобилизации.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые нормы законопроекта о мобилизации могут противоречить Конституции.

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Темы: Верховная Радамобилизация
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