Оккупанты наносят удары по Харькову
В Харькове вечером 2 января сообщили о взрывах, россияне наносят удары.
Источник: городской голова Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов, Воздушные силы в Telegram
Детали: Синегубов и Терехов сообщили, что россияне наносят удары по городу. Местных призывают оставаться в укрытиях.
Воздушные силы подчеркнули, что на Харьков летит ракета. Также тревогу объявили в Полтавской и Днепропетровской областях.
Прямая речь Терехова: "Снова прилет рядом с жилым домом. Выбитые стекла, информация о пострадавших уточняется. Это очередной террористический обстрел Харькова и попытка запугать мирных жителей".
В 23:37 Синегубов уточнил, что, по предварительным данным, оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300. О пострадавших информация не поступала. Есть повреждения образовательного учреждения.
Что предшествовало:
- По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, утром 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 ракеты удалось уничтожить, в том числе 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
- В Харькове было 3 прилета, одна из ракет попала в магистральный газопровод – был сильный взрыв. Пострадал 41 жилой дом. По состоянию на 13:53 пострадали 50 человек, один человек погиб.