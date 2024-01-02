Оккупанты наносят удары по Харькову

В Харькове вечером 2 января сообщили о взрывах, россияне наносят удары.

Источник: городской голова Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов, Воздушные силы в Telegram

Детали: Синегубов и Терехов сообщили, что россияне наносят удары по городу. Местных призывают оставаться в укрытиях.

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Воздушные силы подчеркнули, что на Харьков летит ракета. Также тревогу объявили в Полтавской и Днепропетровской областях.

Прямая речь Терехова: "Снова прилет рядом с жилым домом. Выбитые стекла, информация о пострадавших уточняется. Это очередной террористический обстрел Харькова и попытка запугать мирных жителей".

В 23:37 Синегубов уточнил, что, по предварительным данным, оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300. О пострадавших информация не поступала. Есть повреждения образовательного учреждения.

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