Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Было 3 прилета "Искандеров" или "Кинжалов" и взрыв газа − полиция об ударах по Харькову

Ирина БалачукВторник, 2 января 2024, 13:00
Было 3 прилета Искандеров или Кинжалов и взрыв газа − полиция об ударах по Харькову
Последствия удара по Харькову 2 января. Фото полиции

Россияне били по Харькову "Искандерами" или "Кинжалами": зафиксировано 3 прилета, одна из ракет попала в магистральный газопровод − был сильный взрыв; 6 домов сейчас без тепла, 2 без воды, есть проблемы с газом; один человек погиб и 50 пострадали.

Источник: полиция Харьковской области в Telegram, мэр Харькова Игорь Терехов в эфире марафона новостей, ГСЧС в Telegram

Прямая речь начальника полиции Харьковщины Владимира Тимошко: "Взрывотехники, которые работают на местах, сходятся во мнении, что было три прилета и один взрыв бытового газа. Однако эта информация может быть уточнена.

Реклама:

Что касается вида ракеты − это скорее всего "Искандер-К" или "Кинжал". Это самые дорогие ракеты Российской Федерации, которые они не пожалели выпустить по мирному району". 

 
фото полиции

Детали: По его словам, на местах событий продолжают работать все экстренные службы: полиция, медики и спасатели. 

 
фото полиции

Тимошко также отметил, что полиция берет под круглосуточную охрану все дома, админздания, пострадавшие в результате удара. Охрана будет осуществляться и в ночное время. 

ВИДЕО ДНЯ
 
фото полиции

"Предупреждаю − все факты мародерства будут жестко наказываться, в рамках действующего законодательства", − подчеркнул правоохранитель. 

 
фото полиции

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадал 41 жилой дом.

Прямая речь мэра: "Был очень мощный взрыв газа, потому что одна из ракет разбила магистральный газопровод. Была утечка газа и взрыв. На сейчас все это локализовано. На сегодня отключено теплоснабжение в 6 домах. 2 дома без воды. Но рассчитываем, что к вечеру все будет восстановлено. По газоснабжению − есть определенные трудности, потому что много разрушений. Но газовая служба работает".

 
фото полиции

Детали: По данным ГСЧС, по состоянию на 13:53 в результате утренней атаки пострадали 50 человек (из них 6 детей), один человек погиб.

"Все пожары ликвидированы. Спасатели проводят доразведку и проверку жилых помещений", − сообщили в службе.

Предыстория:

Темы: Харьковракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина приглашает Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии – заместитель главы ОП

Пушкинская в Харькове стала улицей Григория Сковороды

фото, видеоАвто волонтера в Часовом Яру атаковал дрон, съемочная группа УП уцелела

Россия не дает согласия на международное расследование обстоятельств падения Ил-76 - ГУР

Минобороны Франции ответило РФ о якобы гибели "наемников": скоординированная дезинформация

Украинская теннисистка впервые в карьере вышла в финал женского парного Грэндслема

Все новости...
Харьков
Погибшая, 45 раненых, разрушения, огромные воронки и сгоревшие авто − последствия ударов россиян по Харькову
Массированный удар по Харькову: погибла женщина, более 40 раненых, 4 − тяжелые
В Харькове ночью запустили салют во время тревоги
Последние новости
16:01
Помог TikTok: в Грузии близнецы, проданные в разные семьи, воссоединились через 19 лет
15:56
Новый выпуск "УП. Чат": дело Мазепы, власть VS бизнес, война и экономика
15:54
Один из НПЗ "Роснефти" остановил работу из-за попадания украинских дронов - Reuters
15:44
Угрозы Николову: журналист заявил, что полиция отпустила фигурантов по его делу
15:34
Чтобы сохранить рыб: в Японии разработали "тунец" из растительных ингредиентов
15:32
Украинцы стали чаще пользоваться интернетом: 80% заходят в сеть ежедневно – опрос
15:27
Украина приглашает Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии – заместитель главы ОП
15:23
В Измаиле директор коммунального предприятия разворовал 8 миллионов, предоставленных Румынией
15:22
Зеленский провел Ставку: фронт, снаряды, дроны, защита от воздушного террора РФ
15:21
Пушкинская в Харькове стала улицей Григория Сковороды
Все новости...
Реклама: