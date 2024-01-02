Было 3 прилета "Искандеров" или "Кинжалов" и взрыв газа − полиция об ударах по Харькову
Россияне били по Харькову "Искандерами" или "Кинжалами": зафиксировано 3 прилета, одна из ракет попала в магистральный газопровод − был сильный взрыв; 6 домов сейчас без тепла, 2 без воды, есть проблемы с газом; один человек погиб и 50 пострадали.
Источник: полиция Харьковской области в Telegram, мэр Харькова Игорь Терехов в эфире марафона новостей, ГСЧС в Telegram
Прямая речь начальника полиции Харьковщины Владимира Тимошко: "Взрывотехники, которые работают на местах, сходятся во мнении, что было три прилета и один взрыв бытового газа. Однако эта информация может быть уточнена.
Что касается вида ракеты − это скорее всего "Искандер-К" или "Кинжал". Это самые дорогие ракеты Российской Федерации, которые они не пожалели выпустить по мирному району".
Детали: По его словам, на местах событий продолжают работать все экстренные службы: полиция, медики и спасатели.
Тимошко также отметил, что полиция берет под круглосуточную охрану все дома, админздания, пострадавшие в результате удара. Охрана будет осуществляться и в ночное время.
"Предупреждаю − все факты мародерства будут жестко наказываться, в рамках действующего законодательства", − подчеркнул правоохранитель.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадал 41 жилой дом.
Прямая речь мэра: "Был очень мощный взрыв газа, потому что одна из ракет разбила магистральный газопровод. Была утечка газа и взрыв. На сейчас все это локализовано. На сегодня отключено теплоснабжение в 6 домах. 2 дома без воды. Но рассчитываем, что к вечеру все будет восстановлено. По газоснабжению − есть определенные трудности, потому что много разрушений. Но газовая служба работает".
Детали: По данным ГСЧС, по состоянию на 13:53 в результате утренней атаки пострадали 50 человек (из них 6 детей), один человек погиб.
"Все пожары ликвидированы. Спасатели проводят доразведку и проверку жилых помещений", − сообщили в службе.
Предыстория:
- Ночью 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет разных типов, из них 72 удалось уничтожить. Это уже вторая массированная атака по Украине и столице в частности за последние 5 дней.
- В результате ракетной атаки в Киеве и области погибли трое и пострадали 38 человек. В самом Киеве одна погибшая, по области – двое.
- В Харькове один человек погиб и 45 получили ранения, в городе произошло 3 пожара, разрушены ряд гражданских объектов, горели склады и автомобили.
- Ночью и утром 29 декабря Россия осуществила массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Тогда погибли более 40 человек.