Было 3 прилета "Искандеров" или "Кинжалов" и взрыв газа − полиция об ударах по Харькову

Россияне били по Харькову "Искандерами" или "Кинжалами": зафиксировано 3 прилета, одна из ракет попала в магистральный газопровод − был сильный взрыв; 6 домов сейчас без тепла, 2 без воды, есть проблемы с газом; один человек погиб и 50 пострадали.

Источник: полиция Харьковской области в Telegram, мэр Харькова Игорь Терехов в эфире марафона новостей, ГСЧС в Telegram

Прямая речь начальника полиции Харьковщины Владимира Тимошко: "Взрывотехники, которые работают на местах, сходятся во мнении, что было три прилета и один взрыв бытового газа. Однако эта информация может быть уточнена.

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Что касается вида ракеты − это скорее всего "Искандер-К" или "Кинжал". Это самые дорогие ракеты Российской Федерации, которые они не пожалели выпустить по мирному району".

фото полиции

Детали: По его словам, на местах событий продолжают работать все экстренные службы: полиция, медики и спасатели.

фото полиции

Тимошко также отметил, что полиция берет под круглосуточную охрану все дома, админздания, пострадавшие в результате удара. Охрана будет осуществляться и в ночное время.

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фото полиции

"Предупреждаю − все факты мародерства будут жестко наказываться, в рамках действующего законодательства", − подчеркнул правоохранитель.

фото полиции

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадал 41 жилой дом.

Прямая речь мэра: "Был очень мощный взрыв газа, потому что одна из ракет разбила магистральный газопровод. Была утечка газа и взрыв. На сейчас все это локализовано. На сегодня отключено теплоснабжение в 6 домах. 2 дома без воды. Но рассчитываем, что к вечеру все будет восстановлено. По газоснабжению − есть определенные трудности, потому что много разрушений. Но газовая служба работает".

фото полиции

Детали: По данным ГСЧС, по состоянию на 13:53 в результате утренней атаки пострадали 50 человек (из них 6 детей), один человек погиб.

"Все пожары ликвидированы. Спасатели проводят доразведку и проверку жилых помещений", − сообщили в службе.

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