На Авдеевском направлении защитники отбили за сутки более 30 вражеских атак – сводка

За минувшие сутки на фронте произошло 103 боевых столкновения, на Авдеевском направлении Силы обороны отбили 33 атаки врага.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки произошло 103 боевых столкновения.

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В общем враг нанес 1 ракетный и 23 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 7 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 4 вражеских БПЛА.

Авиационным ударам подверглись: Авдеевка, Орловка и Новомихайловка Донецкой области.

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Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинскими защитниками отражено 12 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 10 атак оккупантов возле Тернов, Ямполовки, Верхнекаменского Донецкой области и еще 15 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 4 атаки противника вблизи Ивановского, Андреевки и Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 14 атак захватчиков в районе Авдеевки и еще 19 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага возле Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 12 атак.

На Шахтерском направлении защитниками отражена атака врага южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 3 атаки противника западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки противник совершил 10 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

В то же время за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 артиллерийских средства противника.