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Лукашенко говорит, что Путин передал "Искандеры" Беларуси

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 20 января 2024, 12:33
Лукашенко говорит, что Путин передал Искандеры Беларуси
фото: белта

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск получил от РФ ракетные комплексы "Искандер".

Источник: РИА Новости, "Европейская правда"

Детали: "Мы у россиян, за их деньги, – правда, мы платим им по другим счетам, – получили такие комплексы, как "Искандер". Особо опасное оружие... Я подписал указ, как применять это оружие. Его можно применить только с согласия президента", – заявил Лукашенко.

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По его словам, "надо сказать спасибо россиянам", поскольку те "здорово помогли в прошлом году".

"Я даже не говорю тут о ядерном оружии, которое всех поставило на место... Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили. И соседи, ошалевшие наши, и другие", – добавил диктатор.

"Хотя не дай Бог не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Это страшное оружие", – резюмировал Лукашенко.

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Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил во вторник, что страна выдвинет новую военную доктрину, которая впервые предусматривает использование ядерного оружия.

Напомним: 25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. В следующем месяце президент РФ Владимир Путин заявил, что часть ядерного оружия РФ уже находится в Беларуси.

А в конце июня самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко поручил разработать "алгоритм применения" ядерного оружия, которое дислоцирует Россия.

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Темы: ЛукашенкоПутинракетный ударвойна
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