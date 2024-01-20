Больше всего атак защитники отразили на Купянском направлении – Генштаб

В субботу на Купянском направлении защитники отразили 21 атаку возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток состоялось 72 боевых столкновения. В общем враг нанес 3 ракетных (зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Новоградовки Донецкой области) и 4 авиационных удара, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 35 частных жилых домов и другая гражданская инфраструктура.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Чернацкого Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 40 населенных пунктов, среди них Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Павловка, Владимировка, Басовка Сумской области; Уды, Охримовка, Землянки, Хатнее Харьковской области.

На Купянском направлении защитниками отражена 21 атака возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области.

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На Лиманском направлении защитниками отражено 6 атак врага вблизи Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще 7 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Кармазиновка, Невское, Диброва Луганской области и Ивановка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 8 атак неподалеку Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где противник безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 6 атак врага в районе Авдеевки и еще 11 атак южнее Северного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону украинских войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 4 раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем захватчиков оказались Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковиевка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении защитниками отражена атака врага западнее Вербового Запорожской области, где противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Новоандреевка, Щербаки, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись областной центр Херсонской области и Дмитровка, Очаков Николаевской области.

Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 складу боеприпасов и 1 узлу связи противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.