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В Израиле массовые митинги: люди требуют отставки Нетаньяху, прекращения войны и возвращения заложников

Алена ИвашкивВоскресенье, 21 января 2024, 05:48
В Израиле массовые митинги: люди требуют отставки Нетаньяху, прекращения войны и возвращения заложников
Митинг в Тель-Авиве, фото Miriam Alster/Flash90

Тысячи демонстрантов провели одновременные митинги в городах Израиля: Тель-Авиве, Кесарии и Иерусалиме в субботу вечером.

Источник: The Times of Israel

Детали: Протестующие требуют от правительства сделать больше для немедленного освобождения более 130 заложников, удерживаемых палестинскими террористами в Секторе Газа с момента нападения 7 октября и отставки премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

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На митингах, организованных Форумом семей заложников и пропавших без вести, выступали ораторы, которые требовали прекращения боевых действий в Секторе Газа и обмена с ХАМАС для возвращения заложников. 

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По сообщениям СМИ, ХАМАС требует прекращения огня как одну из предпосылок для любого соглашения.

Митинг в Тель-Авиве транслировался одновременно с акцией протеста возле частной резиденции Нетаньяху в Кесарии, где люди кричали в мегафоны: "Договор, немедленно!"

Темы: Израиль
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