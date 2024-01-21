В Ізраїлі масові мітинги: люди вимагають відставки Нетаньяху, припинення війни та повернення заручників

Тисячі демонстрантів провели одночасні мітинги в містах Ізраїлю: Тель-Авіві, Кесарії та Єрусалимі в суботу ввечері.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Протестувальники вимагають від уряду зробити більше для негайного звільнення понад 130 заручників, які утримуються палестинськими терористами в Секторі Гази з моменту нападу 7 жовтня та відставки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху.

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На мітингах, організованих Форумом родин заручників і зниклих безвісти, виступали оратори, які вимагали припинення бойових дій в Секторі Гази і обміну з ХАМАС для повернення заручників.

1: Thousands of protestors calling for elections now in Tel Aviv. Credit Amir Goldstein



2: A table set for all the hostages in Gaza. Credit Michel Braunstein



3: Protesters in front of Netanyahu's private residence in Caesaria. Credit: Amos Gil pic.twitter.com/WVKhEJ7g60 — Jotam Confino (@mrconfino) January 20, 2024

ВІДЕО ДНЯ

За повідомленнями ЗМІ, ХАМАС вимагає припинення вогню як одну з передумов для будь-якої угоди.

Мітинг у Тель-Авіві транслювався одночасно з акцією протесту біля приватної резиденції Нетаньяху в Кесарії, де люди кричали в мегафони: "Договір, негайно!"