Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Ізраїлі масові мітинги: люди вимагають відставки Нетаньяху, припинення війни та повернення заручників

Олена ІвашківНеділя, 21 січня 2024, 05:48
В Ізраїлі масові мітинги: люди вимагають відставки Нетаньяху, припинення війни та повернення заручників
Мітинг у Тель-Авіві, фото Miriam Alster/Flash90

Тисячі демонстрантів провели одночасні мітинги в містах Ізраїлю: Тель-Авіві, Кесарії та Єрусалимі в суботу ввечері.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Протестувальники вимагають від уряду зробити більше для негайного звільнення понад 130 заручників, які утримуються палестинськими терористами в Секторі Гази з моменту нападу 7 жовтня та відставки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху.

Реклама:

На мітингах, організованих Форумом родин заручників і зниклих безвісти, виступали оратори, які вимагали припинення бойових дій в Секторі Гази і обміну з ХАМАС для повернення заручників. 

ВІДЕО ДНЯ

За повідомленнями ЗМІ, ХАМАС вимагає припинення вогню як одну з передумов для будь-якої угоди.

Мітинг у Тель-Авіві транслювався одночасно з акцією протесту біля приватної резиденції Нетаньяху в Кесарії, де люди кричали в мегафони: "Договір, негайно!"

Теми: Ізраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Буданов: Обмін полоненими відбудеться найближчим часом

фотоРозкрадання 1,5 млрд грн: викрито чиновників Міноборони і менеджерів "Львівського арсеналу"

оновленоУ Києві й більшості областей оголошували тривогу: лунали вибухи

Танкер, атакований хуситами, перевозив російську нафту

фотоУ Німеччині в українця-пенсіонера знайшли 455 тисяч євро готівкою

фотоЛукашенко знову прилетів до Путіна

Усі новини...
Ізраїль
Байден обговорив із Нетаньягу сценарії на основі принципу двох держав
Боррель: Ізраїль фінансував ХАМАС
Ізраїль контролюватиме безпеку в Секторі Гази після війни – Нетаньягу
Останні новини
23:44
доповнено, фотоРосіяни влучили в промисловий об’єкт на Полтавщині
23:28
Буданов: Обмін полоненими відбудеться найближчим часом
22:58
фотоРозкрадання 1,5 млрд грн: викрито чиновників Міноборони і менеджерів "Львівського арсеналу"
22:16
The Telegraph: Перехід на військову економіку може дозволити РФ перемогти за кілька років
22:01
У майже 20 містах Португалії вимагали вирішення проблем із житлом
21:28
фото"Шахеди" атакували об’єкт інфраструктури в Запоріжжі
21:15
У Німеччині – знову багатотисячні демонстрації проти правого екстремізму
20:44
Буданов про катастрофу Іл-76: Ситуація незрозуміла, Росія не показує трупи
20:38
РосЗМІ знайшла в Брюсселі агента ГРУ, який допомагає постачати РФ обладнання для оборонки
20:35
оновленоУ Києві й більшості областей оголошували тривогу: лунали вибухи
Усі новини...
Реклама: