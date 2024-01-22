В Раде зарегистрировали законопроект о множественном гражданстве. О чем в нем идет речь?

На сайте Верховной Рады появился текст документа о множественном гражданстве, который 22 января подал президент Владимир Зеленский.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Законопроект о множественном гражданстве предлагает:

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1) определить государства, граждане (подданные) которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке

2) определить категории лиц, которые будут подавать обязательства прекратить иностранное гражданство для приобретения гражданства Украины

3) ввести декларацию о признании себя гражданином Украины – документ, в котором иностранец удостоверяет, что в случае обретения гражданства лицо признает себя только гражданином Украины

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4) актуализирует категорию людей, которые не могут приобрести украинское гражданство с учетом уровня угрозы для национальной безопасности государства

5) пересматривает основания для потери гражданства Украины

6) уточняет полномочия государственных органов, участвующих в решении вопросов гражданства

7) регулирует вопрос о возможности представления паспортного документа, срок действия которого истек, иностранцами и лицами без гражданства, которые в установленном законом порядке проходят или проходили военную службу

8) нормирует вопрос о правовом статусе пребывания на территории Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые были вовлечены в защиту Украины, в частности, в составе сил территориальной обороны или добровольческих формирований территориального общества.

Кроме того, согласно предлагаемым изменениям, разрешение на иммиграцию вне квоты иммиграции предлагают предоставлять одному из супругов, если второй из супругов является погибшим (умершим) гражданином Украины, военнослужащим Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов.

Что предшествовало: