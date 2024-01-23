Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины – Белый дом

По мнению Белого дома, боевые действия в Украине в течение нескольких следующих месяцев будут иметь критическое значение для ее защиты, поэтому Конгресс должен ускориться с принятием решения по поддержке Украины.

Источник: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины".

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Детали: Кирби отметил, что россияне продолжают атаковать Украину беспилотниками и ракетами. Поэтому украинскому командованию уже сейчас приходится принимать сложные решения о том, какое именно оружие и боеприпасы применять в условиях, когда их запасы сокращаются.

В то же время РФ продолжает получать помощь от Ирана и Северной Кореи, в том числе баллистические ракеты. Кроме того, россияне наладили собственное производство дронов и других систем вооружений.

В этом контексте Кирби отметил, что администрация США стремится к победе Украины. Он напомнил, как президент Байден четко заявил, что Украина должна стать процветающей и суверенной страной с восстановленными границами и суверенитетом.

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Прямая речь: "И мы хотим иметь возможность дальше предоставлять Украине необходимую поддержку, чтобы она могла достичь этих результатов".

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