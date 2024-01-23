Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины – Белый дом
По мнению Белого дома, боевые действия в Украине в течение нескольких следующих месяцев будут иметь критическое значение для ее защиты, поэтому Конгресс должен ускориться с принятием решения по поддержке Украины.
Источник: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины".
Детали: Кирби отметил, что россияне продолжают атаковать Украину беспилотниками и ракетами. Поэтому украинскому командованию уже сейчас приходится принимать сложные решения о том, какое именно оружие и боеприпасы применять в условиях, когда их запасы сокращаются.
В то же время РФ продолжает получать помощь от Ирана и Северной Кореи, в том числе баллистические ракеты. Кроме того, россияне наладили собственное производство дронов и других систем вооружений.
В этом контексте Кирби отметил, что администрация США стремится к победе Украины. Он напомнил, как президент Байден четко заявил, что Украина должна стать процветающей и суверенной страной с восстановленными границами и суверенитетом.
Прямая речь: "И мы хотим иметь возможность дальше предоставлять Украине необходимую поддержку, чтобы она могла достичь этих результатов".
Предыстория:
- Байден в среду провел встречу с лидерами Конгресса США и руководителями профильных комитетов, на которой призвал быстрее разблокировать финансирование на дальнейшую помощь для Украины.
- Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл говорит, что ожидает рассмотрения двухпартийного соглашения в Сенате по безопасности южной границы и финансирования для Украины на следующей неделе, а лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что "впервые оптимистичен" по поводу договоренности.
- В проекте предусмотрено более 60 млрд долларов на поддержку Украины, 14 млрд долларов для Израиля и такая же сумма – на меры по противодействию нелегальной миграции на южной границе.
- В Белом доме ранее заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.
- Ключевые помощники Байдена на закрытом заседании в Конгрессе предупредили, что без одобрения дополнительной военной помощи Украине у Сил обороны возможны значительные трудности на фронте.